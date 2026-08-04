Dusno v extrémnych horúčavách Slovákom sťažuje dýchanie. Riešením je technika s našpúlenými perami
Záleží aj na tom, v akej polohe sedíte alebo ležíte.
Vydržať v extrémnych horúčavách znamená pre mnohých stráviť celý deň vnútri. Vychádzať na priame slnko, keď ortuť teplomera presiahne 40 stupňov, sa skutočne neoplatí. Situáciu navyše zhoršuje aj dusno, ktoré neustupuje ani v noci - vzduch stojí na mieste, úľavu neprináša ani vetranie a väčšina ľudí sa tieto dni snaží len prečkať. Riešením môžu byť techniky, ktoré uľavia telu a upokoja myseľ.
Problém majú aj zdraví
„Horúce počasie môže sťažiť dýchanie aj úplne zdravým ľuďom. Telo pracuje na plné obrátky, organizmus musí vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby sa ochladil a srdce bije rýchlejšie. Tieto zmeny vedú k vyššej spotrebe kyslíka, čo u mnohých ľudí vyvoláva pocit nedostatku vzduchu alebo zadýchania,“ vysvetlil Michael Kamali, prednosta Katedry urgentnej medicíny pre web URochester Medicine.
Svoju úlohu v tom podľa neho zohráva aj dehydratácia a ľudia s chronickými ochoreniami, ako sú astma alebo ochorenia srdca či pľúc, môžu problémy s dýchaním pociťovať ešte výraznejšie. Ak sa k dusnu navyše pridá aj vysoká vlhkosť vzduchu, pot sa z tela odparuje pomalšie a prirodzené mechanizmy ochladzovania sú o to pomalšie.
Tri účinné techniky
Ak pociťujete tlak na hrudníku, omdlievate, modrajú vám pery alebo končeky prstov, ste dezorientovaní alebo pri dýchaní pískate a lieky nezaberajú, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak vás však počas horúceho dňa trápi len pocit, že vnútri už nie je žiaden vzduch a potrebujete sa konečne zhlboka nadýchnuť, nasledujúce techniky vám s tým pomôžu aj v pohodlí domova.