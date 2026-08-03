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Existuje lepšie riešenie ako klimatizácia. Stará púštna metóda vás v horúčavách schladí aj bez elektriny
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Existuje lepšie riešenie ako klimatizácia. Stará púštna metóda vás v horúčavách schladí aj bez elektriny

Trik z púšte funguje na princípe, ktorý sa na prvý pohľad zdá nelogický.

Najvyššie varovanie pred vysokými teplotami - takéto upozornenia sa v posledných dňoch objavujú na smartfónoch mnohých Slovákov. Po predošlej vlne horúčav už väčšina z nás vie, čo očakávať. Ak však doma nemáte klimatizáciu alebo bývate v strešnom byte, horúce dni dokážu byť poriadnou skúškou.

Našťastie existujú spôsoby, ako si od vysokých teplôt uľaviť aj bez klimatizácie. Inšpirovať sa môžeme od tých najpovolanejších, ktorí v podobnom podnebí žijú alebo pracujú celý život. Toto je 6 ich osvedčených rád, ako zvládnuť vlnu horúčav v pokoji a zdraví.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Lucian

6. Pite, aj keď nie ste smädní

Dôležité je piť po dúškoch, nie nárazovo, a vždy mať poruke fľašu s vodou. „V Egypte býva v lete extrémne horúce, najmä na archeologických lokalitách, ako je Sakkára (staroveké pohrebisko, pozn. red.). Pri práci vonku pravidelne pijem vodu. V horúčavách je dôležité nečakať, kým budete smädní, ale piť počas celého dňa,“ pripomenul pre spravodajský portál The Guardian archeológ Zahi Hawass.

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5. Ochlaďte sa vodou

„Keď si na pokožku vylejete vodu, odparí sa, čo vás ochladí. Je to podobné ako pri potení, ale bez fyziologického stresu, ktorý telo pri potení zažíva. Ak polovicu vody vypijete a druhou polovicou sa oblejete, ochladí vás to oveľa účinnejšie,“ myslí si profesor Ollie Jay, riaditeľ Výskumného centra pre teplo a zdravie.

4. Poriadne sa oblečte

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