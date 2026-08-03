Egypťania majú na horúčavy recept starý tisíce rokov. Začína sa neobyčajným pohárom vody
Egyptský archeológ prezradil trik na 40-stupňové teploty.
Keď sa povie Egypt, väčšina z nás si predstaví nekonečnú púšť, rozpálené pyramídy a slnko, ktoré nemilosrdne páli od rána do večera. Lenže teploty, aké tam bývajú bežné, zažívame v týchto dňoch aj na Slovensku. Tropické horúčavy sužujú krajinu už niekoľko dní a mnohí Slováci sa obracajú na skúsenosti ľudí, ktorí sa s extrémnym teplom učia žiť celý život. Egypťania si už pred tisíckami rokov dokázali vytvoriť prirodzenú klimatizáciu vo svojich domoch a mnohé z ich overených trikov prežili dodnes. O jednoduchú, no mimoriadne dôležitú radu sa podelil aj svetoznámy egyptský archeológ Zahi Hawass, ktorý celé desaťročia pracuje pod spaľujúcim slnkom medzi starovekými pamiatkami.
Prírodná klimatizácia
„Hoci si pri starovekom Egypte väčšina ľudí predstaví pyramídy či monumentálne kamenné chrámy, bežní Egypťania žili v úplne iných stavbách. Ich domy boli postavené z nepálených hlinených tehál a boli navrhnuté tak, aby aj v extrémnych horúčavách zostávali príjemne chladné,“ prezradila pre portál Collector egyptologička Nicole Hansenová.
Domy stavali z bahna z Nílu zmiešaného s pieskom a slamou. Tento materiál bol nielen ľahko dostupný, ale výborne izoloval. „Keď sa počas najhorúcejšej časti dňa okná a dvere zatvorili, do interiéru prenikalo len minimum tepla. V zime naopak hlinené steny udržiavali vo vnútri príjemné teplo,“ vysvetlila Hansenová. Egypťania navyše využívali aj dôkladne premyslený systém prirodzeného vetrania. Na strechách stavali takzvané malqafy – veterné lapače, ktoré zachytávali severný vietor a privádzali ho do interiéru. Domy dopĺňali malé okná umiestnené vysoko pod stropom, cez ktoré mohol unikať horúci vzduch.
Premyslené riešenie mali aj na pitnú vodu. Uchovávali ju v pórovitých hlinených nádobách, cez ktorých steny voda pomaly presakovala a pri odparovaní prirodzene ochladzovala svoj obsah. „Výsledkom bola svieža pitná voda aj počas dní, keď teploty presahovali 40 °C,“ prezradila egyptologička.
Rada od archeológa
Hoci moderné klimatizácie postupne nahradili mnohé tradičné riešenia, ľudia žijúci v krajine faraónov sa stále spoliehajú na jednoduché návyky, ktoré im pomáhajú zvládať extrémne horúčavy. O dôležitú radu sa podelil aj svetoznámy egyptský archeológ Zahi Hawass, ktorý celé desaťročia pracuje pod rozpáleným slnkom na archeologických náleziskách v delte Nílu, Západnej púšti aj v údolí Horného Nílu.