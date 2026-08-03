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Egypťania majú na horúčavy recept starý tisíce rokov. Začína sa neobyčajným pohárom vody
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Egypťania majú na horúčavy recept starý tisíce rokov. Začína sa neobyčajným pohárom vody

Egyptský archeológ prezradil trik na 40-stupňové teploty.

Keď sa povie Egypt, väčšina z nás si predstaví nekonečnú púšť, rozpálené pyramídy a slnko, ktoré nemilosrdne páli od rána do večera. Lenže teploty, aké tam bývajú bežné, zažívame v týchto dňoch aj na Slovensku. Tropické horúčavy sužujú krajinu už niekoľko dní a mnohí Slováci sa obracajú na skúsenosti ľudí, ktorí sa s extrémnym teplom učia žiť celý život. Egypťania si už pred tisíckami rokov dokázali vytvoriť prirodzenú klimatizáciu vo svojich domoch a mnohé z ich overených trikov prežili dodnes. O jednoduchú, no mimoriadne dôležitú radu sa podelil aj svetoznámy egyptský archeológ Zahi Hawass, ktorý celé desaťročia pracuje pod spaľujúcim slnkom medzi starovekými pamiatkami.

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Prírodná klimatizácia

„Hoci si pri starovekom Egypte väčšina ľudí predstaví pyramídy či monumentálne kamenné chrámy, bežní Egypťania žili v úplne iných stavbách. Ich domy boli postavené z nepálených hlinených tehál a boli navrhnuté tak, aby aj v extrémnych horúčavách zostávali príjemne chladné,“ prezradila pre portál Collector egyptologička Nicole Hansenová.

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Domy stavali z bahna z Nílu zmiešaného s pieskom a slamou. Tento materiál bol nielen ľahko dostupný, ale výborne izoloval. „Keď sa počas najhorúcejšej časti dňa okná a dvere zatvorili, do interiéru prenikalo len minimum tepla. V zime naopak hlinené steny udržiavali vo vnútri príjemné teplo,“ vysvetlila Hansenová. Egypťania navyše využívali aj dôkladne premyslený systém prirodzeného vetrania. Na strechách stavali takzvané malqafy – veterné lapače, ktoré zachytávali severný vietor a privádzali ho do interiéru. Domy dopĺňali malé okná umiestnené vysoko pod stropom, cez ktoré mohol unikať horúci vzduch.

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Premyslené riešenie mali aj na pitnú vodu. Uchovávali ju v pórovitých hlinených nádobách, cez ktorých steny voda pomaly presakovala a pri odparovaní prirodzene ochladzovala svoj obsah. „Výsledkom bola svieža pitná voda aj počas dní, keď teploty presahovali 40 °C,“ prezradila egyptologička.

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Rada od archeológa

Hoci moderné klimatizácie postupne nahradili mnohé tradičné riešenia, ľudia žijúci v krajine faraónov sa stále spoliehajú na jednoduché návyky, ktoré im pomáhajú zvládať extrémne horúčavy. O dôležitú radu sa podelil aj svetoznámy egyptský archeológ Zahi Hawass, ktorý celé desaťročia pracuje pod rozpáleným slnkom na archeologických náleziskách v delte Nílu, Západnej púšti aj v údolí Horného Nílu.

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