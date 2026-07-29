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Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali
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Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Každému piatemu starému rodičovi sa nepáči meno vnúčaťa.

Kedysi stačilo vybrať medzi Jánom, Petrom, Zuzanou či Annou. Dnes rodičia čoraz častejšie siahajú po menách, ktoré ešte pred pár rokmi na Slovensku takmer nebolo počuť. Kým mladí rodičia v nich vidia originalitu, starším generáciám sa na ne zvyká podstatne ťažšie. Niektoré si nevedia zapamätať, pri iných váhajú s výslovnosťou a niektoré im jednoducho „nejdú cez jazyk“. Hoci väčšina starých rodičov svoje výhrady radšej necháva pre seba, nie vždy sa im to podarí. Potvrdil to prieskum portálu Mumsnet, do ktorého sa zapojilo 2 000 rodičov a starých rodičov. Výsledky ukázali, že približne každému piatemu starému rodičovi sa meno jeho vnúčaťa nepáči. Respondenti otvorene priznali, ktoré mená nemajú radi, čo im na nich prekáža a prečo sa z výberu mena niekedy stáva citlivá rodinná téma.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Keď sa generácie nezhodnú

Rozdielne predstavy o ideálnom mene môžu viesť aj k rodinným nezhodám. Kým jedni chcú pokračovať v rodinnej tradícii, iní hľadajú meno, ktoré bude jedinečné, moderné alebo zrozumiteľné aj v zahraničí. Práve rozdielne predstavy jednotlivých generácií však môžu viesť k nedorozumeniam.

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Starí rodičia v prieskume najčastejšie uvádzali, že sa im niektoré mená zdajú príliš zvláštne, škaredé alebo staromódne. Ďalším prekážal ich netradičný pravopis alebo to, že im pripomínali človeka, na ktorého nemajú dobré spomienky. Niektorí priznali aj to, že ich zamrzelo, keď rodičia dali dieťaťu rodinné meno z druhej strany rodiny alebo úplne odmietli meno, ktoré im sami navrhli.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik, @rawpixel.com

Prvé reakcie pritom nebývali vždy také vrúcne, ako by si mladí rodičia želali. Osem percent starých rodičov priznalo, že rodičom povedali, že sa im meno páči, hoci to tak vôbec necítili. Deväť percent zareagovalo iba prekvapeným: „Čo?“ a štyri percentá zostali po oznámení mena úplne bez slov.

Bábätko, ilustračné foto
Bábätko, ilustračné foto Foto: pexels.com

Rodinné spory o meno

Našťastie, vo väčšine rodín zohral svoju úlohu čas. Takmer štyria z desiatich starých rodičov uviedli, že si na meno, ktoré sa im spočiatku zdalo zvláštne, napokon zvykli. Nie všetkým sa to však podarilo. Štyri percentá priznali, že meno svojho vnúčaťa neprijali dodnes. Niektorí dokonca priznali, že sa mu pri bežných rozhovoroch zámerne vyhýbajú. Sedemnásť percent opýtaných uviedlo, že meno používajú len veľmi neochotne alebo sa snažia dieťa označovať inak. Šesť percent priznalo, že meno svojho vnúčaťa nevyslovuje takmer vôbec.

Ilustračné fotografie
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Výber mena môže podľa výsledkov prieskumu zasiahnuť aj rodinné vzťahy. Dve percentá starých rodičov uviedli, že sa kvôli menu pohádali so svojimi deťmi, a šesť percent priznalo, že spor dokonca viedol k dočasnému prerušeniu kontaktu.

Medzi menami, ktoré starí rodičia označili za najmenej obľúbené, sa objavili tieto mená:

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