Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo
Dovolenkári zbytočne komplikujú prácu hotelovým zamestnancom.
Slováci patria podľa cestovných kancelárií medzi obľúbených turistov. Na rozdiel od Čechov si viac potrpia na luxus, sú ochotní zaplatiť viac, v hoteloch sa nesťažujú a len výnimočne vyjednávajú. Znamená to však, že sa na dovolenkách správame bezchybne? Expert na etiketu Daniel Šmíd vo svojom blogu upozornil na päť pravidiel, ktoré mnohí hostia v hoteloch stále porušujú a Slováci nie sú výnimkou.
5. Nepredlžujte si pobyt na izbe
Jednou z najčastejších chýb je nerešpektovanie času príchodu a odchodu z izby. Šmíd pripomenul, že časy check-inu a check-outu nie sú nastavené náhodou.
„Ak prichádzate neskoro alebo sa vám cesta predĺži, dajte o tom hotelu vopred vedieť. Ak by ste naopak chceli zostať na izbe dlhšie, stačí zavolať na recepciu a slušne požiadať. Mnohé hotely vám radi vyjdú v ústrety, ak to situácia dovolí,“ vysvetlil.
4. Personál nie je upratovacia čata po katastrofe
Hoci je upratovanie súčasťou hotelových služieb, podľa experta by hostia nemali nechávať po sebe úplný chaos. Oblečenie, elektroniku či kozmetiku odporúča odložiť na svoje miesto.
„Nekomplikujte personálu prácu tým, že budete mať osobné veci rozhádzané po celej izbe a v kúpeľni vytvoríte hotový Armagedon,“ odkázal a dodal, že poriadok zároveň znižuje riziko, že sa niektorá z osobných vecí omylom dostane medzi uteráky určené na výmenu.
3. Hotelová reštaurácia nie je predĺžením pláže
Mnohí dovolenkári podľa Šmída zabúdajú aj na vhodné oblečenie. To, čo je úplne bežné na pláži alebo v plážovom bare, nemusí byť vhodné v hotelovej reštaurácii.
„Na raňajky by sme nemali chodiť v hotelovom župane ani v papučiach. Oblečte sa tak, ako keby ste išli do bežnej reštaurácie,“ odporučil. Pripomenul tiež, že slušne oblečení by sme mali otvoriť dvere aj hotelovému personálu, keď nám nesie raňajky alebo objednané občerstvenie na izbu.