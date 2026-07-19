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Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú
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Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Ktorý kečup je najlepší? V slepej degustácii porovnali štyri známe značky a našli jasného víťaza.

A kečup máme? Otázka, ktorá zaznieva pri grilovačkách, opekačkách či rýchlej večeri azda v každej slovenskej domácnosti. Či už patrí na hranolky, párky alebo k pečenému mäsu, mnohí po ňom siahajú takmer automaticky. Len málokto však vie, podľa čoho spoznať skutočne kvalitný výrobok. Rozhoduje cena, podiel paradajok alebo zloženie? Odpoveď hľadal známy bloger Peter Wetzler, ktorý vystupuje pod prezývkou Lokálžrawetz. Pre portál Kanal1.sk otestoval štyri sladké kečupy, ktoré sú bežne dostupné v slovenských obchodoch a výsledok ho prekvapil.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Wikimedia commons

Dochucovanie cukrom

Pri porovnaní sa nezameral iba na samotnú chuť. Hodnotil aj zloženie, množstvo použitých paradajok, obsah škrobu či celkový dojem z produktu. Ako vysvetlil, práve tieto parametre dokážu o kvalite prezradiť viac než farebný obal alebo známa značka. „Na trhu nájdete množstvo kečupov s rôznym zložením. Do testovania sme zahrnuli štyroch rôznych výrobcov, ktorých produkty sa dajú bežne kúpiť v obchodoch,“ uviedol Lokálžrawetz, ktorý roky bloguje o sezónnom jedle a počas svojej kariéry navštívil na Slovensku množstvo fariem, gazdovstiev a lokálnych producentov.

Ilustračná fotografia.
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Peter Wetzler sa tentokrát rozhodol testovať sladké varianty kečupu, ktoré sú podľa neho univerzálnejšie a vhodné aj pre deti. Všetky produkty majú spoločný základ – paradajkový pretlak, ktorý sa následne dochucuje cukrom, soľou a koreninami podľa receptúry jednotlivých výrobcov.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Wikimedia commons

Rozhodovalo zloženie aj slepá degustácia

Pri hodnotení zohrávalo dôležitú úlohu aj samotné zloženie. Spotrebitelia totiž často nevedia, že jedným z najdôležitejších údajov je množstvo paradajok použitých na výrobu 100 gramov kečupu. „Kečupy sa v zásade rozlišujú v dvoch základných parametroch – množstvom paradajok použitých na 100 gramov kečupu a prítomnosťou škrobu,“ vysvetlil Peter pre portál Kanal1.sk. Ak výrobca nepoužije škrob na zahustenie, hustotu musí dosiahnuť vyšším podielom paradajok.

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Zaujímavosťou je aj to, že pôvod paradajok producenti na obaloch uvádzať nemusia. Niektoré značky síce naznačujú, že paradajky dozrievali na slnku, no nejde o povinnú informáciu. Rovnako na obaloch nenájdete ani presné zloženie použitých korenín, keďže ide o súčasť receptúr.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Magnific

Prekvapili výrazné rozdiely

Samotné testovanie prebehlo naslepo. Lokálžrawetz ochutnával kečupy z misiek označených iba číslami, aby pri hodnotení nerozhodovala značka ani obal. Medzi jednotlivými vzorkami si vždy vyčistil ústa čistou vodou a použil novú lyžičku.

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„Nikdy predtým som nemal možnosť porovnávať kečupy rôznych výrobcov. Nečakal som tak výrazné rozdiely, aké sa objavili v teste,“ priznal Lokálžrawetz. Výsledky podľa neho ukázali, že ani pri zdanlivo obyčajnom kečupe sa neoplatí rozhodovať podľa ceny či známej značky. Rozdiely boli viditeľné nielen v chuti a vôni, ale aj v samotnom zložení jednotlivých výrobkov.

TOP 4 kečupy podľa testu:

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