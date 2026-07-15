Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril
Od vraždy slovenskej študentky medicíny ubehlo už 50 rokov.
„Bol som taký poverčivý, že som sa díval za tým vlakom, až kým nezmizol za zákrutou.“ Takto dnes Richard Veselý spomína na to, ako poslednýkrát videl svoju priateľku Ľudmilu Cervanovú na košickej železničnej stanici. Študentka medicíny mala dôjsť 10. júla 1976 nočným rýchlikom za svojím snúbencom z Bratislavy do metropoly východu, kam však už nedorazila. Jej mŕtve telo potom našli o pár dní neskôr hodené pod mostom v rieke pri obci Kráľová pri Senci.
Vražda študentky medicíny patrí v slovenskej justícii aj po 50 rokoch stále k najdlhším a najrozporuplnejším kauzám, navyše stále nie je uzavretá. Richard sa rozhodol po polstoročí prelomiť mlčanie o svojej zavraždenej priateľke a prehovoril o tom, ako spolu plánovali prežiť celý život. Spravil to pri príležitosti vydania knihy Gaudeamus, ktorú napísal už pred 15 rokmi, no vychádza až teraz. Toto je príbeh zaľúbenej dvojice, ktorej chladnokrvní vrahovia ukradli spoločnú budúcnosť.
Prvá láska
Ľudmila Cervanová a Richard Veselý boli spolužiakmi zo školy a tak sa vlastne aj zoznámili. „Už od deviateho ročníka základnej školy, kedy sa ona vrátila z Indonézie. A potom sme spolu vlastne celá trieda išli na gymnázium. Takže prvé roky sme boli spolužiaci, ale na zemiakovej brigáde potom v druhom alebo treťom ročníku sme sa zblížili,“ spomína Richard Veselý na Ľudmilu Cervanovú v rozhovore pre Plus 7 dní. Práve vtedy vraj medzi nimi preskočila tá povestná iskra.
Celé to bolo opatrné, boli predsa veľmi mladí. „Tak viete, ako to je. Mali sme 16 rokov, takže samozrejme, že dievčatá nás zaujímali,“ hovorí ďalej v rozhovore Richard Veselý s dodatkom, že obaja boli vtedy tínedžermi a pre oboch to boli prvé lásky.
Otvorila mu nový svet
„Takže bola najkrajšia zo všetkých samozrejme,“ vyznáva sa zo svojich niekdajších citov k Ľudmile. „Ale naozaj bola aj mimoriadne milá, dobrá a otvorená. My sme spolu trávili skoro všetok voľný čas. Chodievali sme na prechádzky, do kina a tak ďalej. Chodili sme na výlety, jej rodičia boli tiež otvorení, teda mama, pretože otec bol v tom čase v zahraničí. Tak bola tiež veľmi otvorená voči nášmu vzťahu, bol som u nich ako doma,“ odkrýva postupne pozadie vzťahu s Ľudkou Richard, pre ktorého bola jeho priateľka to najkrajšie, čo mohol v tom čase a možno aj v celom živote prežiť.
„Pretože mi otvárala vlastne nový svet, nový svet lásky, nový svet zamilovanosti, nový svet vo všetkých oblastiach, čo mladí ľudia spolu prežívajú,“ hovorí ďalej v rozhovore Richard Veselý, o ktorom sa v médiách píše, že bol Ľudkin snúbenec, on však vysvetľuje, že oficiálne ju vtedy o ruku nepožiadal a toto jeho pomenovanie je skôr symbolické.