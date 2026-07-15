Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Nemali čo jesť, prespávali na stanici. Pre víťazku Wimbledonu Lindu Noskovú obetovali rodičia všetko

Po prvý raz sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zdolal. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah nemá význam

Obrázok vygenerovaný AI.

Cestovateľská zápcha trápi takmer polovicu dovolenkárov. Rýchle riešenie leží na stole hotelových raňajok

Odbavovať sa na mojom postihnutom synovi, to je dno. Juraj Valach hejterke pripomenul, čo je hrdinské

Z otcovstva ti preplo, vravia mu. Jakub Jablonský starostlivosť o dcérku nikdy nevnímal ako pomoc partnerke

Tisíckam Slovákov v lete cinkne na účet pekná sumička. Desiatky eur navyše potešia v ťažkých časoch

Ilustračná fotografia.

Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda

Z otcovstva ti preplo, vravia mu. Jakub Jablonský starostlivosť o dcérku nikdy nevnímal ako pomoc partnerke

Nemali čo jesť, prespávali na stanici. Pre víťazku Wimbledonu Lindu Noskovú obetovali rodičia všetko

Oxana sa dostala pred kamery, keď mala 22 rokov. Čo zameškala, sa už nepodarilo napraviť.

Keď ju našli, chodila po štyroch a štekala. Oxana roky strávila s túlavými psami, ktoré boli jej rodinou

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ilustračná fotografia.

Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Tisíckam Slovákov v lete cinkne na účet pekná sumička. Desiatky eur navyše potešia v ťažkých časoch

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Od vraždy slovenskej študentky medicíny ubehlo už 50 rokov.

„Bol som taký poverčivý, že som sa díval za tým vlakom, až kým nezmizol za zákrutou.“ Takto dnes Richard Veselý spomína na to, ako poslednýkrát videl svoju priateľku Ľudmilu Cervanovú na košickej železničnej stanici. Študentka medicíny mala dôjsť 10. júla 1976 nočným rýchlikom za svojím snúbencom z Bratislavy do metropoly východu, kam však už nedorazila. Jej mŕtve telo potom našli o pár dní neskôr hodené pod mostom v rieke pri obci Kráľová pri Senci.

Vražda študentky medicíny patrí v slovenskej justícii aj po 50 rokoch stále k najdlhším a najrozporuplnejším kauzám, navyše stále nie je uzavretá. Richard sa rozhodol po polstoročí prelomiť mlčanie o svojej zavraždenej priateľke a prehovoril o tom, ako spolu plánovali prežiť celý život. Spravil to pri príležitosti vydania knihy Gaudeamus, ktorú napísal už pred 15 rokmi, no vychádza až teraz. Toto je príbeh zaľúbenej dvojice, ktorej chladnokrvní vrahovia ukradli spoločnú budúcnosť.

Foto: Csfd.sk/ © ASFK

Prvá láska

Ľudmila Cervanová a Richard Veselý boli spolužiakmi zo školy a tak sa vlastne aj zoznámili. „Už od deviateho ročníka základnej školy, kedy sa ona vrátila z Indonézie. A potom sme spolu vlastne celá trieda išli na gymnázium. Takže prvé roky sme boli spolužiaci, ale na zemiakovej brigáde potom v druhom alebo treťom ročníku sme sa zblížili,“ spomína Richard Veselý na Ľudmilu Cervanovú v rozhovore pre Plus 7 dní. Práve vtedy vraj medzi nimi preskočila tá povestná iskra.

Nemka Marianne Bachmeier zastrelila priamo v súdnej sieni vraha Karla Grabowského, ktorý zavraždil jej sedemročnú dcéru Annu.
Prečítajte si tiež: Urobila som to pre teba, Anna. Zúfalá mama zastrelila vraha svojej dcérky priamo v súdnej sieni

Celé to bolo opatrné, boli predsa veľmi mladí. „Tak viete, ako to je. Mali sme 16 rokov, takže samozrejme, že dievčatá nás zaujímali,“ hovorí ďalej v rozhovore Richard Veselý s dodatkom, že obaja boli vtedy tínedžermi a pre oboch to boli prvé lásky.

Foto: YouTube.com, Kauza Cervanová/Cez lupu RTV24

Otvorila mu nový svet

„Takže bola najkrajšia zo všetkých samozrejme,“ vyznáva sa zo svojich niekdajších citov k Ľudmile. „Ale naozaj bola aj mimoriadne milá, dobrá a otvorená. My sme spolu trávili skoro všetok voľný čas. Chodievali sme na prechádzky, do kina a tak ďalej. Chodili sme na výlety, jej rodičia boli tiež otvorení, teda mama, pretože otec bol v tom čase v zahraničí. Tak bola tiež veľmi otvorená voči nášmu vzťahu, bol som u nich ako doma,“ odkrýva postupne pozadie vzťahu s Ľudkou Richard, pre ktorého bola jeho priateľka to najkrajšie, čo mohol v tom čase a možno aj v celom živote prežiť.

Poľská „Anna Franková" Renia Spiegolová (vľavo) a Zykmunt Schwarzer (vpravo).
Prečítajte si tiež: Pobozkali sa a nacisti vtrhli do ich krajiny. Príbeh ´poľskej Anny Frankovej´ a jej jedinej lásky láme srdce

„Pretože mi otvárala vlastne nový svet, nový svet lásky, nový svet zamilovanosti, nový svet vo všetkých oblastiach, čo mladí ľudia spolu prežívajú,“ hovorí ďalej v rozhovore Richard Veselý, o ktorom sa v médiách píše, že bol Ľudkin snúbenec, on však vysvetľuje, že oficiálne ju vtedy o ruku nepožiadal a toto jeho pomenovanie je skôr symbolické.

Vzťah vystavený skúške

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Letné brigády z čias socializmu, ako ich naše deti už nezažijú: Kto na ne rád spomína?

Letné brigády z čias socializmu, ako ich naše deti už nezažijú: Kto na ne rád spomína?

HNEĎ dajte 1 lyžicu paradajkám, uhorkám aj paprike: Žiadna pleseň, choroby a úrody máme 5x toľko!

HNEĎ dajte 1 lyžicu paradajkám, uhorkám aj paprike: Žiadna pleseň, choroby a úrody máme 5x toľko!

Chcete veľa UHORIEK, ktoré nie sú horké ? Urobte v JÚLI toto a nebude stíhať zavárať!

Chcete veľa UHORIEK, ktoré nie sú horké ? Urobte v JÚLI toto a nebude stíhať zavárať!

Prečo orchidea vašej susedky bohato kvitne a vaša nie? VŠETKO je o polievaní!

Prečo orchidea vašej susedky bohato kvitne a vaša nie? VŠETKO je o polievaní!

Plný hrniec

Neporovnateľná CUKETOVÁ zmes s cesnakom a paradajkami – najchutnejší recept pod slnkom: Netreba ju zavárať a nepokazí sa!

Neporovnateľná CUKETOVÁ zmes s cesnakom a paradajkami – najchutnejší recept pod slnkom: Netreba ju zavárať a nepokazí sa!

Cuketu už nevyprážam ani neobaľujem: Naučila som som sa tento geniálny RECEPT v rúre – jednoduchšie, chutnejšie a netreba stáť pri sporáku!

Cuketu už nevyprážam ani neobaľujem: Naučila som som sa tento geniálny RECEPT v rúre – jednoduchšie, chutnejšie a netreba stáť pri sporáku!

Len cuketa, bambino a 3 strúčiky cesnaku: Škoda, že som tento recept nepoznala skôr – lacná a výborná večera pre celú rodinu!

Len cuketa, bambino a 3 strúčiky cesnaku: Škoda, že som tento recept nepoznala skôr – lacná a výborná večera pre celú rodinu!

Môj svokor má RECEPT na najlepšiu pikantnú zmes do pohárov: Do gulášu, pod mäsko aj na hrianky – takúto delikatesu v obchode nekúpite!

Môj svokor má RECEPT na najlepšiu pikantnú zmes do pohárov: Do gulášu, pod mäsko aj na hrianky – takúto delikatesu v obchode nekúpite!

Zdravé tipy

Surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Kozmetička nám ukázala S.O.S. trik proti poteniu: ŽIADNY zápach a stopy po pote ani v extrémnych horúčavách!

Kozmetička nám ukázala S.O.S. trik proti poteniu: ŽIADNY zápach a stopy po pote ani v extrémnych horúčavách!

Toto sa stane s vaším telom, keď začnete jesť SLIVKY: Stačia len 3 kúsky denne a ten účinok vyvážite zlatom!

Toto sa stane s vaším telom, keď začnete jesť SLIVKY: Stačia len 3 kúsky denne a ten účinok vyvážite zlatom!

Kto má v kvetináči tieto listy, nemusí sa báť nespavosti, vysokého tlaku ani zápalov: Odteraz budem pestovať aj v záhonoch a skleníku!

Kto má v kvetináči tieto listy, nemusí sa báť nespavosti, vysokého tlaku ani zápalov: Odteraz budem pestovať aj v záhonoch a skleníku!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.