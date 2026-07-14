Superpočítač vypočítal, kto sa stane majstrom sveta vo futbale. O víťazovi rozhodlo 25-tisíc simulácií
Favorit získal výrazný náskok.
Do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale 2026 postúpili štyri veľmoci – Francúzsko, Španielsko, Anglicko a Argentína. Kto z nich napokon zdvihne nad hlavu najcennejšiu futbalovú trofej? Odpoveď sa pokúsil nájsť superpočítač spoločnosti Opta, ktorý po odohraní prvých sto zápasov turnaja vykonal až 25-tisíc simulácií zvyšnej časti šampionátu.
Predpovedal aj semifinalistov
Zaujímavosťou je, že model už pred štartom turnaja označil práve túto štvoricu za najväčších favoritov a jeho predikcia sa naplnila. „Superpočítač správne predpovedal zloženie semifinálovej štvorice,“ informoval portál Opta Analyst. Zaujímavé je, že všetky štyri zostávajúce reprezentácie už v minulosti získali titul majstra sveta, no kým Francúzi, Argentínčania a Španieli majú pocit víťazstva ešte v relatívne čerstvej pamätí, Angličania čakajú na druhý triumf od roku 1966.
Prvé semifinále 14. júla prinesie súboj Francúzska so Španielskom. Francúzi sa môžu oprieť o skvelú streleckú formu Kyliana Mbappého, ktorý sa s ôsmimi gólmi delí o pozíciu najlepšieho strelca turnaja. Španieli zase ťahajú najdlhšiu sériu bez prehry vo svojej histórii – od marca 2024 neprehrali už 36 zápasov. Navyše ide iba o ich druhú účasť v semifinále majstrovstiev sveta, pričom pri tej prvom v roku 2010 dokráčali až k titulu.
Aj v druhom semifinále 15. júla nebude chýbať veľký príbeh. Anglicko sa dostalo medzi najlepšiu štvorku už na štvrtom veľkom turnaji od roku 2018, čím vyrovnalo počet semifinálových účastí za celú svoju dovtedajšiu históriu. Proti nemu nastúpi obhajca titulu z Argentíny, ktorá sa s Angličanmi stretne na majstrovstvách sveta prvýkrát od roku 2002. Lionel Messi síce vo štvrťfinále prvýkrát na turnaji neskóroval, no jeho tím opäť ukázal, že vie rozhodovať aj v tých najťažších zápasoch.
Superpočítač pozná víťaza
Superpočítač spoločnosti Opta už po desiatkach tisíc simulácií vie, kto má podľa štatistík najväčšiu šancu stať sa novým majstrom sveta.