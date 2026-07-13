Tisíckam Slovákov v lete cinkne na účet pekná sumička. Desiatky eur navyše potešia v ťažkých časoch
O tom, kto ich dostane, rozhodol jeden dôležitý termín.
V dnešnej dobe sa mnohí naučili počítať každé euro. Vyššie ceny potravín, energií či bežných výdavkov spôsobili, že aj menšie finančné prilepšenie dokáže rodinnému rozpočtu citeľne pomôcť. Práve preto sa už teraz oplatí vedieť, komu môže do konca leta pribudnúť na účet suma navyše.
Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, ešte do konca augusta vyplatí prvé príspevky podľa nového systému, ktorý nahradil pôvodný rodičovský dôchodok. Peniaze dostanú tí poberatelia starobných dôchodkov, ktorých deti splnili potrebné podmienky a podali daňové priznanie v riadnom termíne.
Každé euro pomôže
Od tohto roka už rodičovský dôchodok funguje inak ako v minulosti. Nahradila ho asignácia podielu zaplatenej dane, prostredníctvom ktorej môžu ekonomicky aktívne deti poukázať časť svojej dane svojim rodičom.
Nárok na toto finančné prilepšenie majú poberatelia riadneho starobného dôchodku. Pri invalidných alebo pozostalostných dôchodkoch platí podmienka, že človek musí zároveň poberať aj riadny starobný dôchodok.
Výška sumy závisí od odvedenej dane dieťaťa, preto sa jednotlivé príspevky môžu líšiť. Mnohým seniorom však prinesú desiatky eur navyše.
Dôležitý je aj termín podania daňového priznania. Ak dieťa podalo priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa predpokladá, že asignáciu dane vyplatí najneskôr do 31. augusta 2026.