Slovákom zostane v peňaženkách viac. Pri tejto povinnosti môžu mnohí výrazne ušetriť a to už o pár dní
Každé euro sa počíta.
Život od výplaty k výplate je realitou mnohých slovenských domácností. Keď ceny potravín, energií či služieb rastú, každé ušetrené euro dokáže pomôcť. Práve preto môže byť novinka, ktorá vstúpi do platnosti už od júla, pre časť Slovákov vítanou úľavou.
Ako uvádza portál tnlive.sk, od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Novela zákona prináša viacero zmien, ktoré majú znížiť finančné zaťaženie najmä ľudí s nižšími príjmami.
Kto pocíti úľavu?
Nie všetci živnostníci budú po novom v rovnakej situácii. O tom, či bude človek odvody platiť, prípadne v akej výške, bude rozhodovať najmä to, koľko si podnikaním zarobil.
Najväčšiu úľavu môžu pocítiť ľudia, ktorých príjmy patria medzi najnižšie. Práve pre nich sa totiž menia podmienky tak, aby ich povinné platby nezaťažovali viac, než je nevyhnutné. V niektorých prípadoch dokonca povinnosť platiť sociálne poistenie vôbec nevznikne.
Podľa informácií Sociálnej poisťovne sa nové pravidlá budú týkať živnostníkov, ktorých príjem za rozhodné obdobie nepresiahne 2 876,90 eura. Rovnaký princíp sa vzťahuje aj na osoby, ktoré pre nízky príjem nemuseli podávať daňové priznanie.