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Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi
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Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou
Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou — Foto: Promo fotografie RTI Televisión; Instagram - @mariocimarro

Keď nabrala odvahu, policajti ho odvliekli.

„Neviem, čo bude ďalej, ale viem, že chcem slobodu – pre seba aj pre moju dcérku,“ vravela slovenská modelka Bronislava Gregušová, keď zvádzala náročný boj s kubánskym hercom Mariom Cimarrom, ktorý je obvinený z domáceho násilia. Bývalá misska, ktorá prehovorila o ublížení na zdraví, manipulácii a súdnych sporoch, sa teraz dočkala dôležitého momentu a potešila mnohých fanúšikov. V novom podcaste priznala, že keď si prečítala dve krátke anglické slová, neubránila sa emóciám.

Instagram Post
Príspevok používateľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)
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Konečne veselo

V utorok popoludní Bronislava Gregušová zverejnila na Instagrame video, na ktorom s dcérkou sedí v taxíku smerujúcom na letisko. O niekoľko záberov neskôr už obe sedia na palube lietadla. „Vycestovanie povolené,“ napísala stručne k videu, ktoré naznačilo, že po mesiacoch neistoty sa jej podarilo dostať na Slovensko. Radostnú správu krátko nato potvrdila aj jej sestra Lucia, ktorá stála po Broninom boku počas celého náročného obdobia.

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.
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„Máme veselo, už sú doma,“ prihovorila sa Lucia fanúšikom v radostnom videu na Instagrame. „Konečne!“ reagovala s úsmevom samotná Gregušová, ktorá sa s dcérkou dostala z Floridy domov do Bratislavy. Silné emócie Bronina sestra vyjadrila aj spoločnou fotografiou s neterou. „Za touto fotkou sa skrýva viac, ako si viete predstaviť,“ napísala k spoločnému záberu slová, ktoré naznačujú, že za návratom domov sa ukrýva príbeh plný prekážok, o ktorých nemohli hovoriť. To sa však mení.

Instagram Post
Príspevok používateľa Bee (@bronigregus)
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Nemohla povedať všetko

„Keď uvidíte fotky mojej sestry, kde je dobitá, doslova oskalpovaná na temene hlavy s modrinami na kolenách, opuchnutou tvárou, tak potom ľutovať násilníka nebudete,“ opísala hrôzy, ktoré jej sestra zažila v domácnosti s kubánskym hercom. Lucia a Broňa oznámili vznik podcastu Sisters Unmasked (Sestry demaskované), v ktorom chcú prvýkrát porozprávať o tom, ako vyzeral skutočný život s Mariom Cimarrom, ktorý je obžalovaný z domáceho násilia.

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu
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„Dnes už vieme, že vám môžeme povedať pravdu bez prikrášlenia tak, ako sa veci naozaj stali,“ uviedla Broňa v pozvánke k podcastu. „Viete, že doteraz sme nemohli povedať všetko. Po období ticha, chaosu a súdnych procesov prichádza moment, keď môžeme začať rozprávať otvorene bez filtrov a bez strachu,“ odkázali sestry. Podcast má priniesť ich pohľad na udalosti posledných rokov, ale aj témy domáceho násilia, manipulácie či vzťahov, o ktorých sa podľa nich často mlčí. Už v prvej epizóde sa neubránili slzám.

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