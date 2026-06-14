Na prvom rande pila poldecáky ako žiadna iná žena. Jiří Langmajer sa chcel zmeniť až kvôli Adéle
S tým bláznom si nezačínaj, varovali ju.
Sex, drogy a rokenrol. Tak by sa dali opísať najdivokejšie roky života Jiřího Langmajera. Obľúbený český herec mal povesť nenapraviteľného búrliváka, záletníka a človeka, s ktorým sa vraj nedalo pracovať ani žiť. Sám dnes priznáva, že ničil seba aj svoje okolie a mnohí neverili, že sa niekedy zmení. Potom však do jeho života vstúpila žena, kvôli ktorej bol ochotný urobiť niečo, na čo dovtedy nikdy nenašiel odvahu. „Nechcel som o ňu prísť, ale vedel som, že so mnou sa žiť nedá,“ priznal po rokoch. Práve láska k Adéle Gondíkovej ho priviedla k rozhodnutiu, ktoré mu podľa vlastných slov zachránilo život.
Fracek, ktorý si ničil život
„Ako veľkorysá musí byť Kamila Langmajerová?“ Takto zneli titulky bulvárnych novín počas najbúrlivejších rokov života Jiřího Langmajera. Kým ho doma čakala manželka a dve dcéry, on mal povesť sukničkára, ktorému partnerka často odpustila a mnohí tomu nerozumeli.
„Bol som „fracek“. Žil som život, ktorý ma ničil,“ priznal po rokoch v rozhovore s Čestmírom Strakatým obľúbený herec, ktorý bol s profesorkou matematiky vo vzťahu viac ako 23 rokov, kým jej nedošla trpezlivosť. „Bola prvá žena bola skvelá. To ja som bol ten zlý,“ sypal si popol na hlavu Langmajer, ktorý si vyslúžil prezývku najväčšieho záletníka a búrliváka.
S tým bláznom si nezačínaj
Medzi jeho bývalé milenky patrili známe kolegyne, napríklad Ivana Jirešová, s ktorou hral manželský pár v Ordinácii v ružovej záhrade alebo Máša Málková, ktorá si zahrala v nekonečnom seriáli Ulica. Potom do jeho života prišla kolegyňa Adéla Gondíková a mnohí si vraj klopali na čelo. „S tým bláznom si nezačínaj!“ citovala herečka slová, ktoré jej všetci opakovali. „Toho nechceš poznať! To je niečo hrozné,“ vraveli jej aj maskérky na pľaci, ktoré ju pred Langmajerom varovali.
„Okolie mi hovorilo, že to nie je dobrá voľba,“ spomínala v relácii 7 pádů Honzy Dědka herečka. Jej blízki nerozumeli, ako môže mať taká mierumilovná žena city k ženatému sukničkárovi s hroznou povesťou. „Stretli sme sa v správnej dobe,“ vysvetľovala Adéla, ktorá nikdy nezabudne na ich prvé rande.