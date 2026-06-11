Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak
Zmohla som sa len na otázku, ako budú tráviť a cikať, spomínala si mama dievčat.
„Aj stromy v lese rastú, robia blahodarný tieň, produkujú kyslík, žijú dlhšie ako my – tiež bez potlesku,“ vravieval profesor Jaroslav Siman, ktorému sa v roku 2000 podarilo niečo na Slovensku dovtedy nevídané – úspešne oddelil siamské dvojčatá Andrejku a Lucku. V čase, keď Národný ústav detských chorôb informoval o narodení ďalších siamských dvojičiek, si zaspomínajme na moment, keď celé Slovensko so zatajeným dychom sledovalo príbeh dvoch dievčatiek z Gemera, ktoré dostali šancu na vlastný život.
Buď budú žiť takto, alebo nijako
Keď sa 29-ročná Melita Tóthová z Krásnohorskej Dlhej Lúky pripravovala na pôrod, verila, že ju čaká rovnaká radosť ako tisíce iných matiek. S manželom Ladislavom už vychovávali päťročnú dcérku Melitku a tešili sa na ďalšie dieťa. Až v ôsmom mesiaci tehotenstva sa dozvedeli prekvapivú správu – nečakajú jedno bábätko, ale dvojčatá. Dokúpili ďalšiu výbavičku a začali sa pripravovať na život s tromi deťmi pod jednou strechou. Netušili, že osud má pre nich pripravený celkom iný scenár.
Dvadsiateho prvého januára 2000 priviezli Melitu do rožňavskej nemocnice na cisársky rez. Kým ona po narkóze spala, jej manžel sa dozvedel správu, ktorá mu navždy zostala v pamäti. Keď telefonoval do nemocnice, sestrička mu povedala, že manželka je v poriadku, no „všetko v poriadku nie je“. Lekár mu následne oznámil, že jeho dcéry sa narodili zrastené.
„Videl som dve dievčatká ležať spojené oproti sebe. Lekár povedal, že buď budú žiť takto, alebo nijako,“ spomínal Ladislav Tóth po rokoch pre Denník N. Priznal, že nasledujúce dni veľa plakal a mal pocit, že sa mu zrútil svet.
Zmohla sa na jediné
Ani mama Melita netušila, čo sa stalo. Keď sa prebúdzala z narkózy, začula sestričky rozprávať sa o tom, že dvojičky nie sú v poriadku. „Hneď mi došlo, že hovoria o mojich dcérach, lebo dvojičky som tam čakala jediná,“ priznala neskôr s tým, že siamské dvojčatá by jej ani len nenapadli. Keď jej lekárka dcérky ukázala, najskôr videla len dve hlavičky a telíčka zakryté prikrývkou. Až keď ich odkryla, zistila pravdu.