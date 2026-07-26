Pri varení kukurice robia mnohí Slováci zbytočnú chybu. Zmeňte jednu vec a výsledok bude dokonalý
Číslo 1 mnohých prekvapí.
Dať si maslom potretú a osolenú kukuricu je jedna z vecí, na ktoré sa počas dní strávených na kúpalisku či pri bazéne teší mnoho z nás. Sladká kukurica k letu jednoducho patrí a najlepšia je vtedy, keď je šťavnatá, mäkká a správne pripravená. Hoci ju mnohí robia už automaticky a zdá sa, že sa na tom nedá nič pokaziť, opak je pravdou. Týmto častým chybám by sme sa pri jej príprave totiž mali oblúkom vyhnúť.
5. Chladenie studenou vodou
Mnohí sa po uvarení nevedia dočkať, kedy sa do kukurice konečne zahryznú. Často ju preto okamžite preložia do sitka umiestneného pod prúdom studenej vody a čakajú, že čím skôr vychladne. Výsledkom je však niečo celkom iné. „Radšej pár minút počkajte, aby vychladla na vzduchu. Inak bude príliš nasiaknutá vodou,“ vysvetlila pre portál Allrecipes výživová poradkyňa pre športovcov Kelly Jonesová.
4. Grilovanie pri vysokej teplote
Ak kukuricu pripravujete na grile, neponáhľajte sa a vysokým teplotám sa úplne vyhnite. Ideálne je grilovať ju na nízkom až strednom plameni a ak používate gril na drevené uhlie, klasy položiť na vyšší rošt alebo ďalej od priameho ohňa. Príprava síce potrvá o niečo dlhšie, no kukurica sa nespáli a bude ugrilovaná rovnomerne.
3. Čistenie klasov
„Ak z kukurice neodstránite listy, bude jemnejšia a rýchlejšie hotová. Platí to pri varení, zohrievaní aj pri grilovaní,“ vysvetlila expertka. Listy podľa nej stačí dať preč až po uvarení, keď kukurica mierne vychladne. Jemné vlákna sa tak navyše budú odstraňovať oveľa jednoduchšie.