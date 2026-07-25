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Pánboh vie, čo robí, upokojoval maminu. Markizák Mário Klein veril, že sa z choroby dostane
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Pánboh vie, čo robí, upokojoval maminu. Markizák Mário Klein veril, že sa z choroby dostane

Pozrel sa na sošku Panny Márie a navždy odišiel.

„Ako Pánboh rozhodne, tak bude,“ povedal svojej mame legendárny markizák Mário Klein, ktorý veril, že sa z leukémie dostane a ešte sa vráti pred televízne kamery. Keď sa po transplantácii kostnej drene zdalo, že z najhoršieho je vonku, prišiel nečakaný zvrat. Jeden z najobľúbenejších televíznych moderátorov svojej generácie zomrel vo veku iba 22 rokov. Ani v tých najťažších chvíľach však nedal poznať, že sa trápi a za svoj typický úsmev skrýval všetky problémy.

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Oklamal vedenie Markízy

Kým jeho rovesníci ešte len štvornožkovali a bľabotali, Mário Klein začal chodiť, rozprávať a bol živým dieťaťom, ktoré nesmelo nikde chýbať. „Na narodeniny alebo na Vianoce si odmalička želal mikrofón. Keď ho ešte nemal, používal pri hraní sa na moderátora varechu. Veľa čítal, stále niečo písal a rád hrával deťom bábkové divadielko. V divadielkach účinkoval, aj keď chodil do materskej školy. Ako 12-ročný moderoval v regionálnom topoľčianskom rozhlase a keď mal 14 rokov, prihlásil sa na konkurz do N-rádia, ktorý vyhral,“ spomínala v rozhovore pre MY Topoľčany Majova mamina Vierka.

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Ako 16-ročný sa rozhodol, že si splní svoj najväčší sen – zamestná sa v televízii Markíza. Na konkurz sa vtedy prihlásilo 450 uchádzačov a práve Mário bol medzi tými vyvolenými, na ktorých sa usmialo šťastie. Prijali ho, hoci klamal o svojom veku.

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„Mário Klein bol chlapec, ktorý bol také slniečko. Milý, roztomilý človek. A veľmi talentovaný. A na svoj vek 16 rokov, keď začínal, bol veľmi múdry. Na konkurze dokonca oklamal ľudí, že má 18, pritom mal iba 16! Každý mu to uveril, lebo bol vyspelý. Boli to nádherné začiatky v televízii aj s Máriom Kleinom,“ spomínala v Teleráne Majova kolegyňa Janka Hospodárová. Hoci bol rodák z Topoľčian nadšený, že sa konečne ukáže na obrazovkách najväčšej televízie, jeho mama Vierka z toho radosť nemala.

Chcel byť kňazom

„Chcela som, aby najskôr skončil školu – začal chodiť do gymnázia, ale on bral účinkovanie v Markíze ako životnú šancu, ktorá sa nemusí viac opakovať, preto som nakoniec súhlasila. Aj keď sa pohrával s myšlienkou, že sa stane kňazom, mikrofón predsa len zvíťazil,“ spomínala na syna, ktorý moderoval reláciu Hádaj, na čo myslím?, neskôr Tivoli, Už to mám, Filmparáda, Postreh, Kúzelníci na panvici aj Teleráno. Bol jedným z prvých moderátorov, ktorý sa dokázal stať hviezdou rýchlosťou blesku.

Ján Tribula a Vica Kerekes.
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„S manželom sme ho sledovali na televíznej obrazovke a tešili sme sa,“ priznala neskôr mamina Vierka, ktorá verila, že Majko to dotiahne ďaleko. Všetko sa však zmenilo, keď bol len druhákom na vysokej škole.

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