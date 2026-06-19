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Dokonale šťavnaté kura sa hodí na každú grilovačku. Známy český šéfkuchár prezradil, ako ho pripraviť
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Dokonale šťavnaté kura sa hodí na každú grilovačku. Známy český šéfkuchár prezradil, ako ho pripraviť

Jan Punčochář / Ilustračné foto.
Jan Punčochář / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/jan_puncochar_chef, Unsplash/Z Grills Australia

Tajomstvo úspechu sa skrýva v tom, ako mäso pred samotným grilovaním pripravíte.

Miluje prípravu tradičných jedál a čo je na grile väčšou stálicou ako kura? Známy český šéfkuchár Jan Punčochář vie toto obľúbené mäso pripraviť tak, aby zostalo dokonale šťavnaté. Najradšej ho podáva s omáčkou, ktorá mu dodá príjemný exotický nádych a cenné rady má aj pre tých, ktorí si ešte nie sú úplne istí, ako na to.

Jedna ingrediencia dodá jedlu sviežosť

„Kuracie mäso grilujem vždy s kožou, vďaka nej je šťavnaté a oveľa chutnejšie ako bez kože. Po vložení na gril už s ním nehýbte. Je dôležité, aby sa pekne zatiahlo a grilovalo sa rovnomerne. Je skvelé na začiatok každej grilovačky, pretože je ľahké a rýchlo hotové,“ vysvetlil pre portál Toprecepty.cz.

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Príspevok používateľa Jan Punčochář (@jan_puncochar_chef)
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Známy gastronóm, ktorého diváci poznajú zo šou Hell's Kitchen či z obľúbenej súťaže MasterChef, jemné mäso dopĺňa aj arašidovou omáčkou. Tá jeho chuť len zvýrazní a dodá jej nový rozmer. V celom recepte je pritom kľúčová jedna nečakaná ingrediencia a záverečný krok, ktorý netreba podceniť.

Kvetka Horváthová / Plnené fašírky.
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„Hotové mäso dôkladne zabaľte do alobalu a nechajte ho aspoň desať minút odpočívať. Chute sa krásne prepoja a mäso zostane šťavnaté. Limetka tomu dodá sviežosť a celé jedlo krásne vyváži,“ vysvetlil odborník.

Grilované kuracie stehná à la Jan Punčochář:

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