Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska
Kým iné letoviská praskajú vo švíkoch, on láka tichom.
Letné dovolenky sa nezadržateľne blížia a mnohí Slováci aj tento rok plánujú staviť na osvedčenú klasiku. Chorvátsko zostáva jednou z najobľúbenejších destinácií, no čoraz častejšie sa spája aj s problémom, ktorý dokáže pokaziť nejeden vysnívaný oddych. Preplnené pláže, rušné promenády či nekonečné rady v reštauráciách nútia dovolenkárov hľadať pokojnejšie alternatívy.
Niektoré miesta na Jadrane však zatiaľ odolávajú masovému turizmu. Ako uvádza portál The Scottish Sun s odvolaním sa na rebríček cestovateľského magazínu Intrepid, medzi najzaujímavejšie „skryté“ destinácie Európy na rok 2026 sa dostal chorvátsky ostrov, ktorý navštevuje výrazne menej turistov než známe dovolenkové lokality.
Ostrov mimo davov
Reč je o ostrove Vis, ktorý leží približne 55 kilometrov od Splitu. Hoci ponúka typickú stredomorskú atmosféru, krásne pláže aj historické mestečká, v porovnaní s najznámejšími chorvátskymi ostrovmi zostáva relatívne pokojný.
Podľa údajov, ktoré zverejnil magazín Intrepid, ho ročne navštívi menej ako 28-tisíc turistov. Pre porovnanie, ostrov Hvar zaznamenáva približne 195-tisíc návštevníkov ročne. Práve vďaka tomu získal Vis označenie najmenej navštevovaného chorvátskeho ostrova.
Zaradili ho preto medzi takzvané „nehorúce destinácie“ – miesta mimo hlavných turistických trás, ktoré dokážu návštevníkom ponúknuť autentický zážitok bez veľkých davov.