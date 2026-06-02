Žiadne ostré kamene, ale zlato rozliate pod nohami. Toto sú najkrajšie piesočné pláže Chorvátska
Piesočné pláže nie sú pre Chorvátsko typické, ale oplatí sa ich hľadať.
Mnohých dovolenkárov od návštevy Chorvátska odrádzajú kamenná pláže, preto si za pieskom radšej docestujú letecky. Nie je to však nevyhnutné. Piesok a stavanie hradov totiž môžete zažiť aj pri „slovenskom mori“ a s výhodou ľahkej dostupnosti autom. Aké pláže sa oplatí navštíviť a kde ich hľadať?
8. Pláž Sakarun – ostrov Dugi otok
Ostrov Dugi Otok sa nachádza v objatí národných parkov, ale okrem nádhernej prírody je aj miestom krásnych pláži a jedna z nich patrí medzi najkrajšie na Jadrane. Pri vstupe do mora natrafíte na jemný biely piesok, na ktorý keď zasvieti slnko, vytvára až exoticky tyrkysovú farbu. Ostrov Dugi sa nachádza za mestom Zadar vo vzdialenosti asi 700 kilometrov z Bratislavy.
7. Vlašiči Modrá Lagúna – ostrov Pag
Dedinka Vlašiči sa nachádza na východnom konci ostrova Pag a pýši sa 350 metrov dlhou piesočnou plážou, ktorá je ako stvorená pre malé deti. Záliv Modrá lagúna, kde sa pláž nachádza, je známy aj bohatým morským životom. Väčšina turistov po príjazde na populárny ostrov pokračuje do vzdialenejších letovísk, hoci na začiatku leží takýto poklad. Pag je od Bratislavy vzdialený 660 kilometrov.
6. Zaton – blízko Zadaru
Zaton je letovisko, ktoré sa nachádza medzi dvomi historickými mestami Ninom a Zadarom. Turisticky patrí medzi najobľúbenejšie v regióne, keďže spája všetko, čo dovolenkári vyhľadávajú – od zábavy pre staršie deti cez bezpečný pozvoľný prístup do mora pre menšie deti až po piesočnú pláž.