Priprav si remeň, vypočul si, keď niečo vyviedol. Známy Slovák mal dobrých rodičov, ktorých nechcel sklamať
Vybral sa vlastnou cestou a napokon sa mu to vyplatilo.
Mal veľmi dobrých rodičov, no keďže vyrastal v dobe, keď boli fyzické tresty ešte akceptovateľné, ani jeho detstvo sa bez nich nezaobišlo. Keď bol v škole nejaký problém alebo po rodičovskom združení od mamy počul, že si má pripraviť remeň, hneď vedel, čo bude nasledovať.
Známy mladík vyštudoval stavebnú priemyselnú školu a na želanie rodičov potom začal navštevovať aj stavebnú fakultu, no už v tom čase ho oveľa viac lákalo herectvo. Školu preto zanechal a dnes je to už viac než štyri desaťročia, čo pôsobí na umeleckej scéne.