Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan
Indickí svokrovci sa báli, že im Slovenka zoberie syn.
Keď v roku 2024 odlietala do Indie, plánovala tam zostať len tri mesiace. Spiatočnú letenku mala kúpenú a život na Slovensku usporiadaný. To však ešte netušila, že o pár mesiacov bude stáť pred oltárom na opačnom konci sveta. Dnes žije v indickom štáte Goa, je vydatá za Inda a vychováva ich spoločnú dcérku. Príbeh Slovenky Terezy, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Terra, pripomína romantický film. Ona sama však tvrdí, že väčšinu najdôležitejších rozhodnutí v živote neurobila hlavou, ale srdcom.
Sedem dní, ktoré zmenili všetko
Ako prezradila pre týždenník Šarm, už ako tínedžerka cítila, že je v niečom iná. Obliekala sa orientálne, zaujímala sa o budhizmus a hinduizmus a namiesto bežnej hudby počúvala indické melódie. Prvýkrát do Indie vycestovala v roku 2020, kde sa v duchovnom centre učila jogu, meditáciu a dychové techniky.
„Už v roku 2020 som to cítila. Akoby ma toto miesto čakalo ešte skôr, než som pochopila prečo. Neprišla som sem kvôli láske. Neprišla som sem budovať nový život,“ napísala na sociálnej sieti. Hoci sa do krajiny pôvodne nevybrala hľadať lásku ani nový domov, do Indie sa vracala opakovane. V roku 2024 pochopila, že práve na opačnej strane sveta ju čakal vysnívaný partner. Osudové stretnutie prišlo nečakane.
Terra oddychovala sama na pláži v indickej Goe, keď si neďaleko nej prisadol neznámy muž. „Po chvíli sme sa prirodzene dali do reči a nasledujúcich sedem dní sme sa jednoducho nedokázali prestať rozprávať,“ spomínala v príbehu na Instagrame. Po týždni sa ich cesty na čas rozišli, no zostali v kontakte. O tri týždne za ním vycestovala a čoraz viac si uvedomovala, že nejde o obyčajné zoznámenie.
Stretnutie so svokrovcami
„Hlboko v duši aj v srdci som cítila, že to, čo medzi nami vzniklo, je niečo výnimočné – vzácne, hlboké a skutočné,“ priznala. Ich vzťah napredoval rýchlo, no nebolo to len o romantike. Terra sa musela vyrovnať aj s realitou tradičnej indickej rodiny, kde sú pravidlá často oveľa prísnejšie než v Európe. Kým na Slovensku býva bežné predstaviť partnera rodičom pri nedeľnom obede, v tradičnej indickej rodine fungujú veci inak.