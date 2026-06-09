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Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života
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Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti
Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti — Foto: Facebook - Rasťo Piško; Facebook - Zuzana Aufrichtová - kandidátka na starostku

Ešte nekončím, vraví humorista.

„Nič nie je horšie ako starý, smutný, tragický a ufrflaný človek. Ja som len ufrflaný,“ zasmial sa Rasťo Piško, keď sa po dlhšom čase objavil v spoločnosti svojich dlhoročných priateľov Štefana Skrúcaného, Mira Nogu a Olivera Andrásyho. Na krste knihy Štefana Wimmera Wimmer schnitzel prekvapil fanúšikov nielen hustou bielou bradou, ale najmä životným elánom, ktorý si zachoval napriek náročnému boju s vážnou chorobou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1470286845111917&set=a.662408392566437

Obmedzený vozíkom

Humoristovi, spisovateľovi a scenáristovi objavili v septembri 2024 melanóm, ktorý sa neskôr rozšíril do ďalších častí tela. „Bedro a chrbtica, tieto dva mali zrejme za následok, že mi odišli nohy. A tretí nález bol na mozgu,“ opísal pre Topky Rasťo Piško, ktorý sa napriek onkologickej liečbe nevzdáva a snaží sa žiť čo najaktívnejšie. „Ja by som tu ostal celý večer a ešte by som sa potom niekde vybral. Postavil by som sa, prešiel sa mestom, len som obmedzený týmto vozíkom. Samozrejme, že mi to pomáha. Pripomína mi to, že sa ešte musím vrátiť do normálneho života,“ povedal otvorene v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ.

Noga a Skrúcaný vo filme Anatol / Miro Noga
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Svoj osud prijal s pozoruhodným nadhľadom a priznal, že počas dvoch rokov si už na chorobu zvykol. „Viem, že som chorý, no ale človek nemôže byť celý život chorý. Buď zomrie, alebo vyzdravie, sú dve možnosti, nemôže to zostať stále rovnako. Snažím sa dostať do normálneho života, no ale neviem, ako to dopadne. Zatiaľ je to dobré,“ uviedol.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122177967920893014&set=a.122110135826893014

Nerád otravuje ľudí

Aj keď o svojom zdravotnom stave Rasťo Piško prehovoril verejne, nerád sa k tejto téme vracia. „Nechcem o týchto veciach hovoriť, pretože to sa nedá nikomu ani vysvetliť, ani povedať. To si naozaj každý prežíva sám, osobne. Neveril som tomu, teraz to mám a nechcem tým nikoho otravovať,“ priznal a s typickou dávkou humoru dodal, že ľudí vraj dostatočne „otravuje“ už samotným vozíkom.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou.
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„A ja veľmi nerád ľudí otravujem. Ale ako vidíte, asi ma majú radi, keď ma sem pozvali. Nerád sa sťažujem. Naopak, rád hovorím o veciach, ktoré nás zaujímajú všeobecne. Choroba je teraz mimo, tej sa budem venovať sám, s doktorom,“ vysvetlil humorista. Hoci jeho každodennosť už dávno nie je taká ako kedysi, stále si dokáže nachádzať dôvody na úsmev.

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