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Na Záhorí zastavili stroj ako zo sci-fi filmu. Prekvapil nielen okoloidúcich, ale aj policajnú hliadku
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Na Záhorí zastavili stroj ako zo sci-fi filmu. Prekvapil nielen okoloidúcich, ale aj policajnú hliadku

Velomobil / Ilustračné foto.
Velomobil / Ilustračné foto. — Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Wikimedia Commons/Kiwiev

Také niečo sa len tak nevidí, píšu Slováci.

Vodičom, chodcom aj cyklistom, ktorí sa vydali na cesty, sa na Záhorí naskytol skutočne nevídaný pohľad. Na ceste ich prekvapil netradičný dopravný prostriedok, aký na Slovensku zatiaľ často nevídame. Unikátny stroj neupútal len okoloidúcich, ale aj policajnú hliadku, ktorá sa ho rozhodla zastaviť a skontrolovať.

Ako zo sci-fi filmu

„Takýto netradičný dopravný prostriedok zastavili policajti počas cestnej kontroly. V úseku Adamov - Gbely krátko po 14:00 zastavili velomobil, špeciálny bicykel poháňaný výlučne ľudskou silou,“ uviedla na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Wikimedia Commons/MartinPfeiffer

Velomobil je vybavený karosériou, ktorá okrem aerodynamiky slúži aj ako ochrana pred nepriaznivým počasím. Pôsobí skutočne futuristicky a vyzerá ako kríženec auta s bicyklom. Ľuďom, ktorí sa s ním ešte nestretli, môže dokonca pripomínať dopravný prostriedok vystrihnutý priamo z akčnej scény sci-fi filmu.

Veľa šťastných kilometrov!

„Jeho 40 ročný vodič vyrazil dnes ráno z Ostravy a za približne päť hodín prešiel viac ako 200 kilometrov. Takýto výkon si vyžaduje poriadnu dávku odhodlania, kondície a samozrejme aj dostatok tekutín,“ vysvetlil policajný zbor, ktorý po preventívnej dychovej skúške poskytol cyklistovi zásobu vody na zvyšok cesty.

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Pod príspevkom sa okamžite rozbehla búrlivá diskusia. Mnohí komentujúci podotkli, že v zahraničí sú velomobily na cestách úplne bežným javom, iní zasa netradičnému cyklistovi prajú veľa šťastných kilometrov a dodávajú, že u nás ide o skutočnú raritu.

Ilustračná fotografia.
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