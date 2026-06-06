More je rovnako krásne, no peňaženka trpí menej. Do Nového Chorvátska sa dostanete za menej ako dve hodiny - Dobré noviny
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More je rovnako krásne, no peňaženka trpí menej. Do Nového Chorvátska sa dostanete za menej ako dve hodiny
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More je rovnako krásne, no peňaženka trpí menej. Do Nového Chorvátska sa dostanete za menej ako dve hodiny

Ilustračný obrázok / Zábery z "Nového Chorvátska"
Ilustračný obrázok / Zábery z "Nového Chorvátska" — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Instagram - @visitmontenegro

Pre mnohých Slovákov môže byť príjemným prekvapením aj to, že jazyková bariéra nie je problém.

„Už to nie je, čo to bývalo.“ Aj takto dnes mnohí dovolenkári hovoria o Chorvátsku, ktoré síce stále patrí medzi najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov, no v posledných rokoch ho sprevádza aj veľký rast cien. Správy o drahých reštauráciách, ležadlách či ubytovaní vyvolávajú obavy, koľko bude dovolenka pri Jadrane napokon stáť. Čoraz viac cestovateľov preto objavuje alternatívu, ktorá ponúka podobne krásne more, historické mestá aj stredomorskú atmosféru, no za priaznivejšie ceny. Reč je o krajine, ktorú mnohí označujú za „nové Chorvátsko“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dostanete sa tam za 70 minút

Sociálne siete zaplavujú fotografie tyrkysového mora, kamenných uličiek a dramatických horských scenérií. Dovolenková destinácia, ktorú autom prejdete z jedného konca na druhý približne za dve hodiny, sa pritom stáva jedným z najväčších cestovateľských hitov Balkánu – Čierna Hora. Pre Slovákov je veľkou výhodou aj dostupnosť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/janka.travelhacker/posts/pfbid02xuF1t6t4cfTuK9WM6j8JZsh9UNKm9wQLzNF1Dn2DqW9qexgrwPScdsuwA1dLQVAkl

V júni 2023 totiž pribudla priama letecká linka z Bratislavy do Podgorice a let trvá len približne 70 minút. Z Viedne sa zas dá letieť priamo k pobrežiu do Tivatu, takže namiesto dlhých hodín za volantom môžete byť pri mori ešte v ten istý deň.

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.
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„Ak bývate v prímorskom letovisku, môžete si urobiť jednodňový výlet do hôr. Môžete absolvovať železničné výlety naprieč Čiernou Horou a spojiť ich aj s návštevou Bosny a Hercegoviny či Chorvátska,“ vysvetlila pre britskú BBC Jennifer Lynchová, riaditeľka cestovnej agentúry Arrange My Escape. Práve kombinácia mora, hôr a historických miest je podľa expertky jedným z najväčších tromfov tejto destinácie. Na rozdiel od mnohých prímorských destinácií totiž nemusíte voliť medzi plážou a aktívnou dovolenkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Láska na prvý pohľad

O Čiernej Hore nadšene hovoria aj slovenskí cestovatelia. Travel blogerka Janka, známa ako TravelHackerka, priznala, že ju dovolenková destinácia veľmi milo prekvapila.

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POKRAČOVANIE ČLÁNKU

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