Zabudnite na pravidlo dvoch litrov čistej vody denne. Odborníci prišli na správne množstvo

Voda nie je len osvieženie, je to palivo pre každú bunku v našom tele. No koľko jej naozaj potrebujeme denne vypiť, aby sme neprežívali, ale skutočne zdravotne prosperovali? Najnovšie výskumy hovoria, aby sme zabudli na pravidlo dvoch litrov vody denne - skutočná odpoveď je oveľa osobnejšia.

Foto: Freepik

Ľudské telo ako planéta

Ľudské telo je viac než zo 60 percent tvorené vodou a práve voda sa zúčastňuje na takmer každom procese, ktorý nás udržiava nažive. „Voda pomáha regulovať vašu teplotu, transportuje živiny, odstraňuje odpad, maže kĺby, tkanivá a hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní rovnováhy elektrolytov v našom tele,“ upozornila pre Fortune dietologička Crystal Scottová, ktorá vysvetlila, že o vodu prichádzame, keď dýchame, potíme sa, močíme a keď metabolizujeme potravu a nápoje na energiu.

„Ak túto tekutinu nedopĺňate, vaše zdravie sa môže rýchlo zhoršiť. Bez jedla môže telo prežiť tri týždne alebo aj dlhšie. Ale bez vody zomriete za pár dní. Je od nej závislých priveľa systémov,“ dodala expertka, ktorá ľudské telo rada prirovnáva k planéte Zem. „Zem je z veľkej časti tvorená vodou. Ak by sa tento podiel príliš znížil, čo by sa stalo s našimi potravinovými systémami? Lesmi? Živočíchmi? Je to dominový efekt,“ uviedla.

Foto: Freepik

Príjem dostatočného množstva vody je podľa Scottovej kľúčovým faktorom ľudského zdravia – pomáha s pocitom sýtosti, zlepšuje kognitívne funkcie, náladu, fyzický výkon a môže predchádzať množstvu zdravotným problémom ako je zápcha, obličkové kamene alebo infekcia močových ciest. Ale koľko vody by sme mali denne vypiť?

Dvojlitrové pravidlo už neplatí

Známe pravidlo, o ktorom ste už možno počuli, je 8x8 – vypiť osem pohárov denne, každý po osem uncí, teda zhruba 236 mililitrov, čo znamená vypiť denne zhruba dva litre čistej vody. „Ak to dodržiavate, ste na dobrej ceste, ale je lepšie, ak si to prispôsobíte. Nemyslím tým, že by toto množstvo bolo zlé, ale výskumy idú dopredu a dnes vieme, že odporúčané množstvo vody závisí od veku, pohlavia aj úrovne aktivity,“ vysvetlila Scottová.