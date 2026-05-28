V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet
Spriaznenú dušu našla v cudzincovi.
„Ľudia na autistickom spektre sú v niečom veľmi vzácni. Aj môj syn má svoj vlastný svet,“ priznala Diana Mórová v jednom z najúprimnejších rozhovorov svojho života. Obľúbená herečka po prvý raz otvorene prehovorila o diagnóze syna Quida, ktorého celé roky chránila pred pozornosťou verejnosti. Hoci sa nikdy nebála hovoriť o láske, bolestivých rozchodoch ani pádoch, dnes priznáva, že najväčšou a najdôležitejšou láskou jej života zostáva práve jej jediný syn, ktorého prijal aj jej virtuálny priateľ zo Španielska.
Prečo meno Quido
Keď sa Diane Mórovej a Jurajovi Mokrému v roku 2006 narodil syn, obaja žiarili šťastím. „Ľúbime sa ako kone a sme veľmi šťastní,“ hovoril vtedy Juraj Mokrý. Synovi dali netradičné meno Quido, ktoré podľa herečky nebolo žiadnym výstrelkom celebrít. Rovnaké meno totiž nosil už jej dedo aj pradedo.
Malý Quido sa okamžite stal stredobodom jej sveta. Hoci sa ich rodina po pár rokoch rozpadla, Diana Mórová sa nikdy nesťažovala a prijala úlohu mamy samoživiteľky so všetkým, čo prinášala. „Mala som dieťa, bola som naň sama, točila som, skúšala som a večer hrala divadlo... Všetko som musela skombinovať,“ spomínala pre Šarm na náročné obdobie. Ako priznala, mala pocit, že musí byť zároveň mamou aj otcom. „Život vás naučí,“ vravela neskôr. Situácia bola o to náročnejšia, že Quido patrí k deťom so špeciálnymi potrebami.
Chlapec, ktorý má svoj svet
Herečka o tom dlhé roky verejne nehovorila. Otvorila sa až v relácii A SME TU televízie JOJ, kde otázky známym osobnostiam kladú mladí redaktori s autistickým spektrom. Diana Mórová priznala, že spočiatku váhala, či do relácie vôbec ísť. „Lebo som vôbec nevedela, do čoho idem. Ale potom som si povedala, že áno, pretože ľudia ako vy sú v niečom veľmi vzácni. Ja mám doma tiež takého syna Quida, ktorý má svoj svet,“ povedala otvorene pre týždenník Život, ktorý prvý informoval o obsahu dosiaľ neodvysielanej relácie, v ktorej Diana Mórová odpovedala aj na tie najosobnejšie otázky.