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Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias
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Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias

Za 10 eur tu prežijete deň ako kráľ.

Kopček zmrzliny za 35 centov, espresso za 1,30 eura a bazén za 1,70. Miesto, kde sa za 10 eur najete, zaplávate si a ešte vám zostane aj na kávu, môže Slovákom znieť ako spomienka na dávne časy. Nie je to však rozprávka ani sci-fi scenár. V jednej európskej krajine dodnes existuje mesto, kde sú ceny prekvapivo nízke a ktoré si preto vyslúžilo prezývku najlacnejšie mesto na Balkáne.

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Príspevok používateľa Grad Pirot (@pirot.grad)
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Stačí vám 10 eur

V čase, keď sa v celej Európe diskutuje o zdražovaní, sa na sociálnych sieťach začalo šíriť video, ktoré vyvolalo poriadny rozruch. Srbský cestovateľ a influencer Iv Beserovac, ktorý navštívil viac ako sto krajín sveta, v ňom ukázal mesto, kde vraj aj dnes stačí 10 eur na to, aby ste deň prežili ako kráľ.

Ilustračný obrázok
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„Poďme sa pozrieť, čo všetko sa dá v najlacnejšom meste na Balkáne kúpiť za desať eur,“ hovorí na začiatku videa, na ktoré upozornili srbský denník Kurir. Tým mestom je Pirot na juhovýchode Srbska, ktoré väčšina turistov obchádza cestou do Bulharska alebo Grécka.

@ivbeserovac Najjeftiniji grad na Balkanu #srbija #fyp #putovanje #balkan #pirot ♬ original sound - ivbeserovac

Ceny, ktorým sa nechce veriť

Beserovac vo videu postupne ukazuje jednotlivé ceny. Kopček zmrzliny stojí približne 35 centov, kúsok syrového bureku okolo 60 centov a veľká gurmánska pljeskavica niečo vyše 3 eur. Za espresso zaplatíte približne 1,30 eura, vstup do posilňovne približne 2,15 eura a celodenný vstup na mestský bazén menej ako dve eurá. „Vstup na bazén stojí len 1,70 eura a takmer tam nie sú žiadne davy,“ povedal vo videu a za pravdu mu dala aj jedna z miestnych.

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„Je to jeden z najlepších vonkajších mestských bazénov v Srbsku. Je obrovský, voda je čistá a príjemne teplá. Hĺbka bazéna je prispôsobená doslova každému – od sedemmesačných detí až po 107-ročných seniorov,“ napísala vo svojej recenzii, v ktorej nešetrila chválou. „Nechýbajú plavčíci, ležadlá ani dostatok tieňa. Ak chcete ležať na tráve, môžete. Ak vám viac vyhovuje betónová plocha, aj tá je k dispozícii. Nájdete tu reštauráciu, kaviareň aj stánok s rýchlym občerstvením – každý si príde na svoje,“ dodala žena, ktorú najviac ju prekvapila čistota. „Toalety aj prezliekarne sú na najvyššej úrovni. A keď k tomu pripočítam cenu, ktorá je doslova smiešna – 200 dinárov pre dospelých a 100 pre deti –, môžem iba zatlieskať,“ uzavrela recenziu.

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Nie je to len o cenách

Pod videom sa okamžite objavili stovky komentárov. Mnohí sa pýtali, či ide o aktuálne zábery, iní písali, že sa do Pirotu okamžite sťahujú. Hoci internet zaplavili najmä fotografie cenoviek, srbské mestečko ponúka oveľa viac než len lacnú dovolenku.

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