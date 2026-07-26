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Chvalabohu, že nemám deti. Herec Marek Vašut priznal, prečo netúži po rodine a nikdy sa neoženil
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Chvalabohu, že nemám deti. Herec Marek Vašut priznal, prečo netúži po rodine a nikdy sa neoženil

Ženy ho milovali, on zostal sám.

Na prvý pohľad pôsobí ako muž, ktorý má všetko. Charizmu, šarm, úspech aj ženy, ktoré mu ležia pri nohách. Keď sa Marek Vašut objaví na plátne, je takmer nemožné odtrhnúť od neho zrak. Drsný pohľad, pevná postava, hlas, ktorý vie byť nežný aj nekompromisný.

Zatiaľ čo v očiach verejnosti patrí medzi zvodcov a večných lámačov ženských sŕdc, v súkromí si starostlivo udržiava odstup. Predstaviteľ boxera Vildu v Pästiach v tme či legendárneho Pažouta z Románu pro ženy sa nikdy neoženil, nemá deti a o ženách svojho života hovorí len zriedka – ak vôbec. Súkromie preňho nie je pózou, ale hranicou, ktorú odmieta prekročiť.

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„Môžem si vyberať, čo pustím von. Povedal by som, že sa rozhodujem ad hoc, absolútnym tabu je ale moja rodina a moje vzťahy. Do toho naozaj nikomu nič nie je,“ citovali jeho rázny postoj v minulosti krajskelisty.cz. Napriek tomu sa niektoré fakty o jeho živote utajiť nedali.

Starý mládenec z vlastného presvedčenia?

Zástupy obdivovateliek, no žiadna svadba. Tento paradox sprevádzal Marka Vašuta celé desaťročia. Bulvár špekuloval, verejnosť jeho rozhodnutie nechápala. Odpoveď však zaznievala vždy len v náznakoch. Herec sa netajil tým, že niekoľko veľkých lások prežil, no nikdy necítil potrebu spečatiť ich manželstvom.

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„Pocit, že sa ožením, som mal niekoľkokrát, ale vždy som ho včas zahnal,“ priznal v rozhovore pre magazín Vlasta. Rovnako otvorene hovoril aj o rodičovstve a jeho vedomom odmietnutí. Bez romantických obalov, s typickým ironickým nadhľadom.

Jiří Langmajer miluje čas so svojou rodinou.
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„Zaplaťpánboh, žiadne dieťa nemám. Myslím, že to majú robiť profesionáli a ja som v tomto obore cítim ako veľký amatér. Pán Boh si to nedal patentovať a odvtedy to môže beztrestne robiť každý blbec... A ja ich rady nechcem rozširovať,“ doplnil herec.

Vysoké nároky

V minulosti sa pritom netajilo, že o ženskú spoločnosť nemal núdzu. Spájali ho s viacerými ženami, medzi nimi aj so Slovenkami, no žiadny z týchto vzťahov sa neskončil svadbou.

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Príspevok používateľa Marek Vašut (@marek_vasut_real)
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Sám priznával, že má na partnerku vysoké nároky. „Preferujem ženy, ktoré vyzerajú ako ženy a správajú sa ako ženy. Myslím, že tým je povedané všetko. Nemám rád ohryzované nechty, vyťahané svetre, strapatosť," opisoval v minulosti. A rovnako vysoké očakávania mal aj od seba. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol do manželstva nevstupovať len preto, „lebo sa patrilo“.

Zvolil si inú lásku

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