Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje
Ktorá horčica je najlepšia? V slepej degustácii porovnali päť známych značiek.
A horčicu máme? To je otázka, ktorá raz za čas zaznie v každej slovenskej domácnosti, v ktorej má horčica svoje miesto – dochucovadlo končí pri párkoch, klobáskach, grilovanom mäse, v marinádach, omáčkach či domácich dresingoch. Mnohí však po nej siahajú bez toho, aby sa vôbec pozreli na etiketu. Väčšina nakupujúcich sa rozhoduje podľa ceny alebo obľúbenej značky, no rozdiely medzi jednotlivými výrobkami sú väčšie, než by sa mohlo zdať. Nejde len o chuť či pikantnosť, ale aj o zloženie, obsah cukru a spôsob výroby. Práve na tieto rozdiely sa zameral známy bloger Peter Wetzler, ktorý vystupuje pod prezývkou Lokálžrawetz. Pre portál Kanal1.sk pripravil veľký slepý test piatich plnotučných horčíc, ktoré sú bežne dostupné v slovenských obchodoch. Hodnotil ich chuť, vôňu, konzistenciu, pikantnosť, farbu aj zloženie a výsledky boli prekvapivé.
Nie je horčica ako horčica
Hoci sa môže zdať, že všetky plnotučného horčice chutia podobne, v skutočnosti vznikajú odlišným spôsobom. Základ tvoria horčičné semená, voda, ocot a soľ, no práve pomer jednotlivých surovín, ich kvalita či spôsob spracovania rozhodujú o tom, aký bude výsledný produkt.
Po namočení sa horčičné semená melú alebo drvia. Práve počas tohto procesu sa uvoľňujú látky, ktoré dávajú horčici typickú pikantnosť. Niektorí výrobcovia následne pridávajú cukor, med alebo koreniny, iní sa držia jednoduchšieho zloženia. Rozdiely tak môžu byť výrazné aj medzi výrobkami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne.
Prekvapil najmä obsah cukru
„Na našom trhu sú bežne dostupné desiatky druhov horčice. Vzhľadom na veľký výber sme sa rozhodli vybrať horčice, ktoré sú medzi zákazníkmi najobľúbenejšie a zároveň sú v testovaní zastúpené aj rôzne skupiny, vrátane bio,“ informoval Lokálžrawetz, ktorý do slepého testovania zaradil päť obľúbených horčíc vrátane bio variantu. Pri hodnotení porovnával chuť, vôňu, farbu, pikantnosť aj celkový dojem. Nešlo teda len o to, ktorá horčica bola najostrejšia, ale ktorá pôsobila najvyváženejšie.
Jedným z najzaujímavejších zistení bolo porovnanie nutričných hodnôt. Bloger upozornil najmä na množstvo cukru, ktoré sa medzi jednotlivými výrobkami výrazne líšilo. „Rozdiely medzi jednotlivými horčicami boli obrovské. Zatiaľ čo niektoré obsahovali len pár gramov cukru na 100 gramov, jedna z testovaných horčíc dosahovala až 16 gramov cukru na 100 gramov,“ uviedol Lokálžrawetz, podľa ktorého sa nestačí pozerať iba na cenu alebo známu značku. Oplatí sa venovať pár sekúnd čítaniu etikety, pretože aj pri tak obyčajnom výrobku môže zloženie výrazne ovplyvniť chuť aj celkovú kvalitu.