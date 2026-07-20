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Meteorológovia majú prvé informácie o tohtoročnej zime: Veľké prekvapenie, nastane súboj titánov
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Meteorológovia majú prvé informácie o tohtoročnej zime: Veľké prekvapenie, nastane súboj titánov

Meteorológovia čakajú poriadne veľké extrémy.

Horúčavy opäť skúšajú, koľko toho dokážeme vydržať. Rozpálené ulice, tropické noci a vzduch, pred ktorým sa dá ukryť azda len v klimatizovanej miestnosti, zvláda len málokto.

Kým však väčšina z nás premýšľa, ako prežiť ďalší horúci deň, meteorológovia už sledujú oveľa vzdialenejšie obdobie. Prvé modely načrtli, čo by mohli Európe priniesť nasledujúce mesiace. Jednoduchý a pokojný vývoj to zrejme nebude.

Teplo sa nevzdá

Výraznejšie ochladenie nemusí prísť ani s príchodom jesene. Ako uvádza portál TNLive.sk, modely Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) predbežne naznačujú, že október aj november by mohli byť v Európe teplejšie, než býva zvykom. Ani nadpriemerne teplá jeseň však neznamená, že chlad zostane úplne za dverami.

Jeseň bude pravdepodobne mimoriadne teplá.
Jeseň bude pravdepodobne mimoriadne teplá. Foto: Magnific.com, @frimufilms

Zo severu sa môžu prechodne dostať do Európy studenšie vzduchové hmoty, z pohľadu celých mesiacov by však teploty mali zostať nad dlhodobým priemerom.

Oveľa zložitejšie vyzerá prvá vyhliadka na zimu 2026/2027. Do jej vývoja môže zasiahnuť niekoľko výrazných klimatických javov, ktorých kombinácia vytvára priestor aj na veľké teplotné výkyvy.

Prečítajte si tiež: S ventilátorom robíme stále tú istú chybu. Počas tropických dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Súboj veľkých javov

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