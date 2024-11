Dvanásť rokov bola v kláštore: Žili sme ako ženy v stredoveku. Raz mi došlo, že tam už nemôžem zostať

Mala 39 rokov a pod rúškom tmy utekala z kláštora, kde prežila poslednú dekádu. Catherine Coldstreamová v rukách zvierala len svoje husle, jediné bohatstvo, s ktorým prišla kedysi do rádu. „Zabudla som, ako chutí noc,“ hovorila si pri úteku Angličanka, ktorá teraz v knihe „V klášteře - Zpověď bývalé karmelitánské mnišky“ opísala život v jednom z najprísnejších kláštorov a moment, ktorý rozhodol o jej úteku.

Dysfunkčné detstvo

Na prvý pohľad sa zdá byť nepravdepodobné, že sa osoba ako ona stane mníškou. Vyrastala v bohémskej domácnosti v severnom Londýne ako dcéra významného maliara Williama Coldstreama a herečky, ktorá spoznala svojho manžela, keď mu pózovala ako modelka. „Moje detstvo bolo veľmi dysfunkčné,“ povedala Catherine otvorene pre Guardian a dodala, že medzi jej rodičmi bol 28-ročný rozdiel a od začiatku nedokázali spolu žiť. Ako dieťa považovala svoju matku za desivú a prchkú osobu, ktorú museli vždy rozveseľovať a ktorá nedokázala ovládať svoje nálady.

Jej rodičia mali oddelené spálne, viedli oddelené životy a Catherine sa ako najstaršie dieťa stala v rodine mierotvorcom. Svojho otca opisuje ako toho, koho všetci milovali. „Bol očarujúci, vtipný, zmierlivý a nerád sa hádal,“ vysvetľovala Catherine, ktorá vďaka otcovi čítala ruské romány, žila v Paríži, pracovala pre vydavateľstvo modernej hudby, diskutovala o Sartrovi a mala ďaleko od niekoho, kto by bol ochotný svoj život obetovať Bohu.

Precitla pri mŕtvom otcovi

Jej otec sa tri roky pred smrťou odsťahoval z rodinného domu a všetko sa tým zmenilo. „Bolo to hrozné obdobie. Býval s príbuznými, mesiace bol na neurologickom oddelení a nakoniec skončil v domove. Nastal úpadok a dostal sa do depresie – v istom zmysle sme už vtedy stratili nášho úžasného, ​​živého a charizmatického otca,“ vravela otvorene. Keď zomrel, mala 24 rokov a práve na smrteľnej posteli jej otca zažila moment, ktorý zmenil smer jej života. „Nikdy na to nezabudnem,“ priznala.

Pri pohľade na mŕtve telo svojho rodiča prežila podľa jej slov silný spirituálny zážitok, ktorý nezmizol ani potom, keď odišla preč z kaplnky. „Po smrti môjho otca sa rodina rozpadla a dom, kde som vyrastala, sa predal. Veľa som vtedy premýšľala o zmysle života a práve tu začala moja spirituálna cesta. Potrebovala som terapiu a náboženstvo mi ju dalo,“ hovorila pre Aktuálně.cz Catherine, ktorá ako 27-ročná vstúpila do kláštora karmelitánok na severe Anglicka, kde začala úplne nový život.

Dúšok čaju a krajec chleba

„Priala som si mať otca späť, volala som ho a tento svet ma prestal zaujímať. Chcela som nájsť Boha, byť so svojím otcom. Túžila som stať sa dobrým človekom, na ktorého by bol pyšný. A čo môžete urobiť lepšie ako sa stať mníškou?“ vysvetľovala. Keď po dramatických udalostiach o 12 rokov neskôr z kláštora utiekla, priznala, že žili ako v stredoveku.