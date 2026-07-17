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Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia
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Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Ľudia v lete stále viac utekajú pred letom.
Ľudia v lete stále viac utekajú pred letom. — Foto: Gemini/ Pixabay.com - ilustračný

Klasický presun dovolenkárov k Stredozemnému moru počas prázdnin sa v posledných rokoch mení. 

Zatiaľ čo cieľom dovolenkárov v minulosti bolo vycestovať za slniečkom, morom a teplým počasím, v posledných rokoch nastáva zmena. Dlhé a stále častejšie vlny horúčav zapríčinili, že dovolenkári sa snažia práve takému počasiu radšej vyhýbať.

Hnusné teplo

Nový trend v cestovaní Coolcation" zapríčinil, že nezvyčajný nápor turistov zaznamenávajú aj v oblastiach, kde ich donedávna prichádzal len zlomok. Keď sa pár Heike a Robert Taylorovci pred pár rokmi vydali na letnú dovolenku do Talianska, netušili, že sa domov vrátia úplne znechutení a s presvedčením, že tam boli v lete naposledy.

Ilustračná fotografia.
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V regióne Umbria si prenajali dom, ale keďže krajinu zasiahla jedna z vĺn horúčav, kedy teploty v tieni dosahovali 40 stupňov Celzia, za celú dovolenku sa im viac-menej ani nepodarilo dostať z prenajatého domu. Výsledný dojem kazil aj fakt, že v pozadí svojho prázdninového domčeka sledovali horiaci les, ktorý nezvládal nápor horúčavy.

Dovolenky na pláži počas leta už nie sú čo bývavali.
Dovolenky na pláži počas leta už nie sú čo bývavali. Foto: Pixabay.com - ilutračný

Po návrate domov si povedali „nikdy viac." Návštevy Talianska a iných stredomorských krajín odložili na jarné alebo jesenné mesiace. A hoci krajiny ako Francúzsko, Grécko, Španielsko a Taliansko stále patria medzi najnavštevovanejšie v Európe, nebývalý nárast záujmu cestovateľov začali čeliť aj krajiny Škandinávie a Poľsko.

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