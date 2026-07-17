Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia
Klasický presun dovolenkárov k Stredozemnému moru počas prázdnin sa v posledných rokoch mení.
Zatiaľ čo cieľom dovolenkárov v minulosti bolo vycestovať za slniečkom, morom a teplým počasím, v posledných rokoch nastáva zmena. Dlhé a stále častejšie vlny horúčav zapríčinili, že dovolenkári sa snažia práve takému počasiu radšej vyhýbať.
Hnusné teplo
Nový trend v cestovaní „Coolcation" zapríčinil, že nezvyčajný nápor turistov zaznamenávajú aj v oblastiach, kde ich donedávna prichádzal len zlomok. Keď sa pár Heike a Robert Taylorovci pred pár rokmi vydali na letnú dovolenku do Talianska, netušili, že sa domov vrátia úplne znechutení a s presvedčením, že tam boli v lete naposledy.
V regióne Umbria si prenajali dom, ale keďže krajinu zasiahla jedna z vĺn horúčav, kedy teploty v tieni dosahovali 40 stupňov Celzia, za celú dovolenku sa im viac-menej ani nepodarilo dostať z prenajatého domu. Výsledný dojem kazil aj fakt, že v pozadí svojho prázdninového domčeka sledovali horiaci les, ktorý nezvládal nápor horúčavy.
Po návrate domov si povedali „nikdy viac." Návštevy Talianska a iných stredomorských krajín odložili na jarné alebo jesenné mesiace. A hoci krajiny ako Francúzsko, Grécko, Španielsko a Taliansko stále patria medzi najnavštevovanejšie v Európe, nebývalý nárast záujmu cestovateľov začali čeliť aj krajiny Škandinávie a Poľsko.