Keď videl ženy v legínach, zježili sa mu chlpy. Milka Vášáryová a Milan vedeli, aké dôležité sú tajomstvá
Od žiarlivca odišla k Milanovi, ktorý ju prijal so všetkým.
Sú lásky, ktoré sa nekončia ani smrťou. „Ja som prežila dva veľké vzťahy,“ priznala herečka Emília Vášáryová, ktorá sa aj roky po odchode svojho druhého manžela Milana Čorbu s ním občas rozpráva nahlas. V otvorenom rozhovore pre PLUS 7 DNÍ prehovorila nielen o mužovi svojho života, ale aj o starobe, ktorú označila za nemilosrdnú a o tom, čo podľa nej dnešným ženám a partnerským vzťahom čoraz viac chýba.
Herectvo si nevybrala
Hoci patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského herectva, sama priznáva, že herečkou sa pôvodne stať nechcela. Jej životnú cestu ovplyvnili udalosti, ktoré dnes znejú až neuveriteľne.
„Narodila som sa počas vojny. Zažila som naozaj všetko, aj to najhoršie, čo ma mohlo stretnúť. Dokonca to vyzeralo tak, že nebudem môcť ani zmaturovať. Vtedy si komunisti v Banskej Štiavnici, kde som vyrastala, mysleli, že by som mohla emigrovať, pretože som mala veľa príbuzných v zahraničí. Nedostala som teda kádrový posudok. Práve preto som napokon išla študovať herectvo, hoci som ho vôbec nechcela študovať. Myslela som si, že naň nemám povahu,“ zaspomínala si v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ Milka Vášáryová, ktorá si napokon obľúbila javisko aj prácu s kamerou.
„Kamera je ten najbližší človek. Odhalí o človeku úplne všetko. Na javisku hrám vo väčšej vzdialenosti od diváka. Aj preto mám rada malé scény, kde je publikum blízko. Teraz si už však musím dávať pozor. Už ani nechcem, aby ma ľudia videli zblízka. Už nie je na čo pozerať,“ zasmiala sa herečka, ktorá si nechce maľovať popod nos medové motúzy.
Dva veľké vzťahy
„Život je nemilosrdný a nikoho to neobíde. Ja už zažívam starobu, lebo v mojom veku je to už staroba. Musím povedať, že to nie je nič príjemné,“ povedala otvorene Milka Vášáryová. Starnutie podľa nej nie je najhoršie v tom, že slabne telo, ale že človek prichádza o svojich najbližších ľudí. Aj preto sa dodnes často vracia v spomienkach k svojmu manželovi Milanovi Čorbovi, s ktorým prežila jedno z najšťastnejších období života. Spoznala ho totiž po rozvode s mužom, ktorý bol žiarlivec.