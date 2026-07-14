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Po prvý raz sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zdolal. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah nemá význam
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Po prvý raz sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zdolal. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah nemá význam

Známa moderátorka bola dvakrát vydatá.

Vždy túžila po šťastnej, harmonickej rodine za veľkým stolom, no po rokoch pochopila, že nemôže mať všetko a je vďačná aj za to, čo má. Katarínu Jesenskú poznáme ako šarmantnú, usmievavú blondínu, ktorá sa roky venuje moderovaniu svojej chalupárskej relácie. Okrem práce žije pre dvoch synov, ktorých má z dvoch manželstiev. Žiaľ, ani jedno z nich sa neskončilo dobre a najmä druhý rozvod pre Katarínu znamenal veľmi ťažké chvíle. „A keď som si myslela, že som úplne na dne, tak vtedy som sa z toho dna konečne odrazila,“ povedala úprimne jojkárska moderátorka v relácii týždenníka Plus 7 dní NAOSTRO. Dnes je skúsenejšia, kľudnejšia, svoje súkromie si starostlivo stráži a vie, kedy partnerstvo má význam a kedy ho stráca.

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Príspevok používateľa Katarína Jesenská (@katarina_jesenska)
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Pôrod na štátniciach

Katku Jesenskú poznajú diváci ako dlhoročnú tvár z televíznych obrazoviek, ktorá moderuje jojkársku reláciu Na chalupe, no pôvodne túžila byť herečkou. Vyštudovala aj herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, no láska a neplánované tehotenstvo jej herecké sny zabrzdili. „Štátnice na VŠMÚ som robila v deviatom mesiaci tehotenstva, čiže bolo to veľmi komické, lebo všetci sa báli, že porodím,“ spomínala pre Nový Čas moderátorka, ktorá sa po prvýkrát stala mamou vo veku 23 rokov.

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Dosky, ktoré znamenajú svet, tak vymenila za materské a rodičovské povinnosti a svojich mét sa podľa vlastných slov musela vzdať. „Keď som išla s mojím prvým synom Jakubom na materskú, všetky moje herecké nitky a kontakty sa popretrhávali. Preto vždy, keď idem do divadla, cítim istú nostalgiu,“ dodala ďalej Katka Jesenská s tým, že keď v roku 1995 začala na Slovensku vysielať súkromná Televízia Markíza, rozhodla sa, že za vyskúšanie nič nedá.

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Veľmi mladí

„Nedalo mi to a išla som na konkurz. Ešte za Paľa Ruska som prešla niekoľkokolovými konkurzmi. V komisii sedel aj Paľko Mikulík (ročníkový vedúci Katky Jesenskej na VŠMÚ, pozn. red.) a opýtal sa ma, čo tam robím, veď mňa nepotrebuje nikto skúšať, lebo som hotový vyštudovaný človek,“ opísala známa moderátorka, ktorá v súčasnosti pôsobí v Televízii JOJ, kde sa už niekoľko rokov venuje moderovaniu úspešnej chalupárskej relácie.

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V práci a v kariére sa tak Katke Jesenskej dlhodobo darí, v súkromnom živote to bolo náročnejšie. Prvé manželstvo, z ktorého má syna Jakuba, trvalo len krátko a moderátorka sa k nemu príliš vyjadrovať nechcela. „Boli sme veľmi mladí, poznali sme sa krátko. Na tom to potom vlastne aj celé stroskotalo,“ vysvetlila.

Padla na dno

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