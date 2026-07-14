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Cestovateľská zápcha trápi takmer polovicu dovolenkárov. Rýchle riešenie leží na stole hotelových raňajok
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Cestovateľská zápcha trápi takmer polovicu dovolenkárov. Rýchle riešenie leží na stole hotelových raňajok

Obrázok vygenerovaný AI.
Obrázok vygenerovaný AI. — Foto: Chat GPT

Mnohé jedlá zo švédskych stolov dokážu pomôcť aj bez toho, aby ste hneď museli utekať do lekárne.

Zdravé črevá sú luxusom, ktorý si často uvedomíme, až keď oň prídeme. O to viac to platí počas dovolenkovej sezóny, kedy objavujeme svet, ochutnávame nové jedlá a meníme svoj bežný režim. Nechať si vytúžený oddych pokaziť črevnými problémami je to posledné, po čom človek túži. Našťastie sa tomu dá vyhnúť.

Čo je črevný jet lag?

„Cestovateľská zápcha síce nie je taká častá ako hnačka, ale aj tak potrápi približne 40 percent turistov. Môže za ňu najmä zmena stravy, nepravidelné jedenie, narušený spánok, málo tekutín a dlhé sedenie počas presunov. Svoje zohráva aj psychika – stres z cestovania či neochota použiť cudziu toaletu,“ vysvetlil farmaceut Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max v Martine.

Obrázok vygenerovala AI.
Obrázok vygenerovala AI. Foto: Chat GPT

Tomuto stavu sa hovorí aj črevný jet lag. Podobne ako pri tom klasickom, ktorý vzniká pri rýchlom prelete viacerými časovými pásmami, aj pri črevnom jet lagu ide o moment, kedy sa vnútorné biologické hodiny človeka jednoducho dostanú do nerovnováhy.

Vroclav
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Riešenie sa skrýva v hotelových raňajkách

V takom momente je kľúčové dodržať pár zásad, ktoré otrasenému tráveniu pomôžu vrátiť sa do normálu. Okrem pravidelného pohybu a dostatku tekutín zohráva veľkú rolu aj to, čo si naložíte na tanier. Mnohé jedlá zo švédskych stolov na hotelových raňajkách totiž dokážu pomôcť aj bez toho, aby ste hneď museli utekať do lekárne.

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