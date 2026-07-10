Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti
Ak chcete čo najteplejšie more, nechoďte na pláž na obed.
Keď slnko páli najviac, automaticky predpokladáme, že najteplejšie musí byť aj more. Práve preto mnohí dovolenkári vyrážajú na pláž okolo obeda v presvedčení, že voda bude vtedy najteplejšia. Realita je však o niečo zaujímavejšia. More sa totiž nespráva ako vzduch ani ako rozpálený asfalt. Zohrieva sa oveľa pomalšie a jeho teplota sa počas dňa mení inak, než si väčšina ľudí myslí. Ak teda patríte medzi tých, ktorí nemajú radi studenú vodu, možno sa oplatí rozmýšľať nielen nad dovolenkovou destináciou, ale aj nad tým, v ktorú hodinu sa vyberiete do mora.
Prečo bolo more včera teplé a dnes je studené
Takmer každý dovolenkár už zažil situáciu, keď bola voda jeden deň príjemne teplá a na druhý pôsobila takmer ľadovo, hoci teplota vzduchu zostala rovnaká. Ako vysvetľuje austrálsky Meteorologický úrad, teplotu mora neovplyvňuje iba slnko. Významnú úlohu zohráva aj vietor, ktorý môže odsunúť teplú povrchovú vodu ďalej od pobrežia. Na jej miesto následne vystúpi chladnejšia voda z väčšej hĺbky. Odborníci tento prirodzený proces označujú ako upwelling, vďaka ktorému sa môže more ochladiť doslova zo dňa na deň, hoci počasie zostáva takmer nezmenené.
„Dlhšie obdobia veterného počasia môžu k pobrežiu priniesť teplejšiu alebo chladnejšiu vodu. Pod hladinou zároveň dochádza k pohybu vody smerom nahor alebo nadol, čím sa premiešavajú vrstvy s rôznou teplotou,“ uvádza Bureau of Meteorology pri vysvetlení tohto javu. Naopak, ak je more pokojné a vietor slabý, voda sa počas dňa zohrieva úplne iným spôsobom.
Pri akej teplote sa nám pláva najlepšie
Každý človek vníma chlad vody trochu inak, odborníci sa však zhodujú, že existuje rozmedzie, ktoré väčšina ľudí považuje za ideálne.
Podľa odborníkov zo spoločnosti SwimTrek, ktorá sa špecializuje na plávanie vo voľnej prírode, je najpríjemnejšia voda s teplotou 22 až 25 stupňov Celzia. Práve takéto podmienky bývajú počas vrcholu leta typické pre mnohé oblasti Stredozemného mora. Ak teplota mora presiahne približne 26 stupňov Celzia, voda už podľa odborníkov pripomína vyhrievaný bazén. Pri dlhšom plávaní preto odporúčajú myslieť na dostatočný pitný režim, keďže organizmus sa môže prehrievať.
V akú hodinu je najteplejšie more
Ak ste si doteraz mysleli, že more je najteplejšie okolo obeda, odborníci hovoria niečo iné. „Oceán sa zohrieva pomalšie ako pevnina,“ vysvetľuje meteorologický úrad. Zatiaľ čo vzduch reaguje na slnečné žiarenie pomerne rýchlo, voda prijíma teplo postupne počas celého dňa.