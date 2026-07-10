Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Igor Kmeťo starší.

Kvôli krásavici žil päť rokov dvojitý život. Igor Kmeťo starší zažil s Vierkou zázrak, ktorý nik nečakal

Futbalista o svojom súkromí absolútne nehovorí.

Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal

Katka Knechtová.

Toto je môj budúci manžel, povedala si. Katka Knechtová našla šťastie pri cudzincovi, ktorému chutia halušky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Metóda nič nezakazuje, len motivuje nakupovať v kategóriách.

Metóda 5-4-3-2-1 zmenila nakupovanie Slovákov, pochvaľujú si ju aj odborníci. Výhoda je v jednoduchosti

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Magnific

Ak chcete čo najteplejšie more, nechoďte na pláž na obed.

Keď slnko páli najviac, automaticky predpokladáme, že najteplejšie musí byť aj more. Práve preto mnohí dovolenkári vyrážajú na pláž okolo obeda v presvedčení, že voda bude vtedy najteplejšia. Realita je však o niečo zaujímavejšia. More sa totiž nespráva ako vzduch ani ako rozpálený asfalt. Zohrieva sa oveľa pomalšie a jeho teplota sa počas dňa mení inak, než si väčšina ľudí myslí. Ak teda patríte medzi tých, ktorí nemajú radi studenú vodu, možno sa oplatí rozmýšľať nielen nad dovolenkovou destináciou, ale aj nad tým, v ktorú hodinu sa vyberiete do mora.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Gemini/Dobré noviny

Prečo bolo more včera teplé a dnes je studené

Takmer každý dovolenkár už zažil situáciu, keď bola voda jeden deň príjemne teplá a na druhý pôsobila takmer ľadovo, hoci teplota vzduchu zostala rovnaká. Ako vysvetľuje austrálsky Meteorologický úrad, teplotu mora neovplyvňuje iba slnko. Významnú úlohu zohráva aj vietor, ktorý môže odsunúť teplú povrchovú vodu ďalej od pobrežia. Na jej miesto následne vystúpi chladnejšia voda z väčšej hĺbky. Odborníci tento prirodzený proces označujú ako upwelling, vďaka ktorému sa môže more ochladiť doslova zo dňa na deň, hoci počasie zostáva takmer nezmenené.

Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

„Dlhšie obdobia veterného počasia môžu k pobrežiu priniesť teplejšiu alebo chladnejšiu vodu. Pod hladinou zároveň dochádza k pohybu vody smerom nahor alebo nadol, čím sa premiešavajú vrstvy s rôznou teplotou,“ uvádza Bureau of Meteorology pri vysvetlení tohto javu. Naopak, ak je more pokojné a vietor slabý, voda sa počas dňa zohrieva úplne iným spôsobom.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Magnific

Pri akej teplote sa nám pláva najlepšie

Každý človek vníma chlad vody trochu inak, odborníci sa však zhodujú, že existuje rozmedzie, ktoré väčšina ľudí považuje za ideálne.

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.
Prečítajte si tiež: Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Podľa odborníkov zo spoločnosti SwimTrek, ktorá sa špecializuje na plávanie vo voľnej prírode, je najpríjemnejšia voda s teplotou 22 až 25 stupňov Celzia. Práve takéto podmienky bývajú počas vrcholu leta typické pre mnohé oblasti Stredozemného mora. Ak teplota mora presiahne približne 26 stupňov Celzia, voda už podľa odborníkov pripomína vyhrievaný bazén. Pri dlhšom plávaní preto odporúčajú myslieť na dostatočný pitný režim, keďže organizmus sa môže prehrievať.

V akú hodinu je najteplejšie more

Ak ste si doteraz mysleli, že more je najteplejšie okolo obeda, odborníci hovoria niečo iné. „Oceán sa zohrieva pomalšie ako pevnina,“ vysvetľuje meteorologický úrad. Zatiaľ čo vzduch reaguje na slnečné žiarenie pomerne rýchlo, voda prijíma teplo postupne počas celého dňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Ruže budú kvitnúť až do neskorej jesene: Stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel a záhrada bude plná kvetov

Ruže budú kvitnúť až do neskorej jesene: Stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel a záhrada bude plná kvetov

Za 1 Euro umývate aj 3 mesiace: Toto som pred rokmi odkukala od sestry a odvtedy sa moje riady, okná aj kúpeľňa len tak lesknú!

Za 1 Euro umývate aj 3 mesiace: Toto som pred rokmi odkukala od sestry a odvtedy sa moje riady, okná aj kúpeľňa len tak lesknú!

Toto vám v reklame na tieto tablety neukážu: Aj tá najlacnejšia dokáže túto úžasnú vec, gazdinky na to prišli náhodou!

Toto vám v reklame na tieto tablety neukážu: Aj tá najlacnejšia dokáže túto úžasnú vec, gazdinky na to prišli náhodou!

Táto rada vám zachráni stratený telefón: Takto JEDNODUCHO ho nájdete, aj keď je vypnutý!

Táto rada vám zachráni stratený telefón: Takto JEDNODUCHO ho nájdete, aj keď je vypnutý!

Plný hrniec

Nevarený sirup z červených ríbezlí: Žiada chémia, éčka a netreba ho ani sterilizovať!

Nevarený sirup z červených ríbezlí: Žiada chémia, éčka a netreba ho ani sterilizovať!

Hustý, voňavý a lahodný broskyňový džem: Tak výborný, že zo špajze zmizne ako prvý!

Hustý, voňavý a lahodný broskyňový džem: Tak výborný, že zo špajze zmizne ako prvý!

Zapekaný karfiol s kuracím mäsom a ryžou: Výdatný obed z jednej misy, ktorý si zamiluje celá rodina

Zapekaný karfiol s kuracím mäsom a ryžou: Výdatný obed z jednej misy, ktorý si zamiluje celá rodina

Domáci chlebík ako dych – je úplne bez práce: Len zamiešať a dať na pekáč, lepšie pečivo sme ešte nejedli!

Domáci chlebík ako dych – je úplne bez práce: Len zamiešať a dať na pekáč, lepšie pečivo sme ešte nejedli!

Zdravé tipy

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Je to väčšia sila, ako cesnak: Rastie ako burina a je ťažké opísať, na čo všetko je dobrá!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.