Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť
Keď chodila s Pálffym, bola hrdá ako páv.
„Veľmi ti držím palce!“ To boli slová, ktoré fitneska Zora Czoborová po rozpade manželstva odkázala Andrey Belányiovej. Obe ženy totiž v živote spájal jeden muž – bývalý hokejový reprezentant Žigmund Pálffy. Kým Belányiová s ním prežila vyše desaťročie manželstva, Czoborová bola jeho veľkou láskou ešte v časoch, keď hviezdil v NHL. Ich príbeh sa začal ako rozprávka, no skončil jedným z najväčších škandálov slovenského šoubiznisu. Zora Czoborová teraz, prvýkrát po 23 rokoch, prehovorila o bolestivom období otvorenejšie než kedykoľvek predtým.
Veľká láska, ktorej neverili
Športovkyňa stretla o šesť rokov mladšieho Žigmunda Pálffyho v období, keď sa stala známou tvárou slovenského fitnes. Išla na rozhovor a práve vtedy sa ich cesty spojili. Čoskoro začali tvoriť pár, hoci ich vzťahu mnohí neverili.
„Keď som začala chodiť so Žigom, mala som pár kvázikamarátov, ktorí sa ma pýtali, o čom sa s ním budem rozprávať. Odhliadnuc od toho, že hokej je hra, pri ktorej potrebujete aj logiku, aj inteligenciu, tak ľudia, ktorí v športe uspeli, museli aj niečo vedieť,“ povedala Czoborová pre SME.
Hrdá ako páv
Ich vzťah sa rýchlo stal jedným z najsledovanejších na Slovensku. Randili päť rokov, zasnúbili sa a kvôli Pálffyho kariére sa fitneska presťahovala do Spojených štátov. Žila medzi Los Angeles a Slovenskom a otvorene priznávala, že pre partnerov sen bola pripravená obetovať všetko. „Normálne som chodila po Los Angeles ako páv, taká som bola na jeho výkony pyšná,“ priznala v rozhovore pre Korzár Zora, ktorá snívala o tom, že Žigo raz nad hlavu zdvihne Stanlyeho pohár.
„Mne je to jedno, kde by sme sa presťahovali. Ja s ním budem každé ráno vstávať a odhadzovať sneh hoci aj v chladnej Kanade alebo Colorade, len aby sa mu tento sen splnil,“ vravela odhodlane. V tom období sa o svojom partnerovi vyjadrovala s veľkým obdivom. Tvrdila, že za verejným obrazom uzavretého hokejistu sa skrýva mimoriadne zábavný človek.
„On je taký humorista najmä v súkromí. V spoločnosti, pred médiami, na obrazovke a všeobecne pri rozhovoroch sa však až tak neprejavuje. Ako typický Záhorák sa dokáže uvoľniť najmä pri ľuďoch, s ktorými sa cíti dobre. Vtedy je s ním obrovská kopa srandy. On ani nemusí veľa hovoriť, jednoducho vie, kedy a čo zábavné má povedať. Má úžasnú povahu v tom, že sa zaujíma len o to, čo sa týka jeho súkromia a profesie. Ostatnými vecami sa zbytočne nezaťažuje. Závisť alebo nejaké žabomyšie vojny, to sa ho absolútne netýka,“ hovorila v jednom z rozhovorov. Práve preto boli titulky z jesene 2003 pre mnohých šokom. „Pálffy vraj zbil Czoborovú, pustili ho na kauciu,“ informovali v tom čase slovenské médiá.
Jedna noc všetko zmenila
Vzťah, ktorý navonok pôsobil idylicky, sa nečakane ocitol v centre policajného vyšetrovania. O prípade informoval aj denník Los Angeles Times.