Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Zosnulá učiteľka Zuzka V.

V kabelke nosila list, lebo tušila, že sa jej čosi stane. V prípade učiteľky Zuzky vyvodia zodpovednosť

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Počasie v júli by už nemalo byť také extrémne horúce ako to bolo v posledných dňoch.

Uznávaný meteorológ to povedal jasne: Neverte apokalyptickým predpovediam, takéto počasie bude v júli

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Ilustračné foto / Vygenerované AI

Po horúčavách a daždi Slovákom praskajú paradajky. Najviac náchylné sú dve odrody, takto problém vyriešite

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Ilustračná fotografia.

Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová
Žigmund Pálffy / Zora Czoborová — Foto: Promo fotografie NHL - New York Islanders; Facebook - Zora Czoborová

Keď chodila s Pálffym, bola hrdá ako páv.

„Veľmi ti držím palce!“ To boli slová, ktoré fitneska Zora Czoborová po rozpade manželstva odkázala Andrey Belányiovej. Obe ženy totiž v živote spájal jeden muž – bývalý hokejový reprezentant Žigmund Pálffy. Kým Belányiová s ním prežila vyše desaťročie manželstva, Czoborová bola jeho veľkou láskou ešte v časoch, keď hviezdil v NHL. Ich príbeh sa začal ako rozprávka, no skončil jedným z najväčších škandálov slovenského šoubiznisu. Zora Czoborová teraz, prvýkrát po 23 rokoch, prehovorila o bolestivom období otvorenejšie než kedykoľvek predtým.

Foto: Facebook - Zora Czoborová

Veľká láska, ktorej neverili

Športovkyňa stretla o šesť rokov mladšieho Žigmunda Pálffyho v období, keď sa stala známou tvárou slovenského fitnes. Išla na rozhovor a práve vtedy sa ich cesty spojili. Čoskoro začali tvoriť pár, hoci ich vzťahu mnohí neverili.

Vľavo: Žigo Pálffy a Andrea Belányiová, vpravo: Diana Mórová a Maroš Kramár
Prečítajte si tiež: Lásky, ktoré odvial čas. Pamätáte si tieto celebritné dvojice, ktoré kedysi tvorili zamilované páry?

„Keď som začala chodiť so Žigom, mala som pár kvázikamarátov, ktorí sa ma pýtali, o čom sa s ním budem rozprávať. Odhliadnuc od toho, že hokej je hra, pri ktorej potrebujete aj logiku, aj inteligenciu, tak ľudia, ktorí v športe uspeli, museli aj niečo vedieť,“ povedala Czoborová pre SME.

Foto: Wikimedia commons

Hrdá ako páv

Ich vzťah sa rýchlo stal jedným z najsledovanejších na Slovensku. Randili päť rokov, zasnúbili sa a kvôli Pálffyho kariére sa fitneska presťahovala do Spojených štátov. Žila medzi Los Angeles a Slovenskom a otvorene priznávala, že pre partnerov sen bola pripravená obetovať všetko. „Normálne som chodila po Los Angeles ako páv, taká som bola na jeho výkony pyšná,“ priznala v rozhovore pre Korzár Zora, ktorá snívala o tom, že Žigo raz nad hlavu zdvihne Stanlyeho pohár.

Bývalý hokejista Žigmund Pálffy (vľavo) a moderátorka Andrea Pálffy Belányiová.
Prečítajte si tiež: Na chorú dcérku zostala sama. Moderátorka Andrea Belányiová po rozvode so Žigom Pálffym našla lásku

„Mne je to jedno, kde by sme sa presťahovali. Ja s ním budem každé ráno vstávať a odhadzovať sneh hoci aj v chladnej Kanade alebo Colorade, len aby sa mu tento sen splnil,“ vravela odhodlane. V tom období sa o svojom partnerovi vyjadrovala s veľkým obdivom. Tvrdila, že za verejným obrazom uzavretého hokejistu sa skrýva mimoriadne zábavný človek.

Instagram Post
Príspevok používateľa 90s NHL 🏒 (@90snhl)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„On je taký humorista najmä v súkromí. V spoločnosti, pred médiami, na obrazovke a všeobecne pri rozhovoroch sa však až tak neprejavuje. Ako typický Záhorák sa dokáže uvoľniť najmä pri ľuďoch, s ktorými sa cíti dobre. Vtedy je s ním obrovská kopa srandy. On ani nemusí veľa hovoriť, jednoducho vie, kedy a čo zábavné má povedať. Má úžasnú povahu v tom, že sa zaujíma len o to, čo sa týka jeho súkromia a profesie. Ostatnými vecami sa zbytočne nezaťažuje. Závisť alebo nejaké žabomyšie vojny, to sa ho absolútne netýka,“ hovorila v jednom z rozhovorov. Práve preto boli titulky z jesene 2003 pre mnohých šokom. „Pálffy vraj zbil Czoborovú, pustili ho na kauciu,“ informovali v tom čase slovenské médiá.

Jedna noc všetko zmenila

Vzťah, ktorý navonok pôsobil idylicky, sa nečakane ocitol v centre policajného vyšetrovania. O prípade informoval aj denník Los Angeles Times.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Neveril by som, že tento STARÝ TRIK funguje, ale mám odskúšané: Keď rajčiny nechcú dozrievať, spravte TOTO a dozrejú do poslednej!

Neveril by som, že tento STARÝ TRIK funguje, ale mám odskúšané: Keď rajčiny nechcú dozrievať, spravte TOTO a dozrejú do poslednej!

Stačí 100g a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Stačí 100g a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Najcennejšia rada pre tých, ktorí pestujú maliny: Toto musíte urobiť hneď po zbere, aby vám bohato zarodili aj o rok!

Najcennejšia rada pre tých, ktorí pestujú maliny: Toto musíte urobiť hneď po zbere, aby vám bohato zarodili aj o rok!

Ženy, nedávajte prášok do pečiva len do cesta, toto je FANTÁZIA: Účinok, ktorý bude velebiť každá žena!

Ženy, nedávajte prášok do pečiva len do cesta, toto je FANTÁZIA: Účinok, ktorý bude velebiť každá žena!

Plný hrniec

Obed pre štíhly pás: Zapečená cuketa s mozzarellou – výborný, sýty a zdravý obed, je úplne fit!

Obed pre štíhly pás: Zapečená cuketa s mozzarellou – výborný, sýty a zdravý obed, je úplne fit!

Toto ide u nás na odbyt: Cesnakové trojhranky sú také výborné, že môžem spraviť aj tri plechy a o chvíľu sú fuč!

Toto ide u nás na odbyt: Cesnakové trojhranky sú také výborné, že môžem spraviť aj tri plechy a o chvíľu sú fuč!

Letný zeleninový šalát do zásoby na zimu: Chrumkavá domáca klasika bez jedinej kvapky vody!

Letný zeleninový šalát do zásoby na zimu: Chrumkavá domáca klasika bez jedinej kvapky vody!

Len 3 cukety, 500 g mletého mäsa a kúsok syra: Žiadna strúhanka a tak výborné, že na vyprážané si nikto nespomenie!!

Len 3 cukety, 500 g mletého mäsa a kúsok syra: Žiadna strúhanka a tak výborné, že na vyprážané si nikto nespomenie!!

Zdravé tipy

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Tento LIST je dar z nebies na kŕčové žily a mnoho ďalších problémov: Teraz majú najväčšiu silu!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Do každého prázdneho kvetináča vysaďte túto rastlinu, učila nás babička: 1 list na HORÚČKU, čisté priedušky a kurie oká!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Nedávajte ALPU len na pokožku, toto je FANTÁZIA: 11 účinkov, ktoré bude velebiť!

Len sóda bikarbóna, trocha medu a tvár mám opäť ako v 20-tke: Domáci TRIK proti vráskam a škvrnám, funguje lepšie ako chémia!

Len sóda bikarbóna, trocha medu a tvár mám opäť ako v 20-tke: Domáci TRIK proti vráskam a škvrnám, funguje lepšie ako chémia!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.