Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy
Na tajomný ostrov nie sú ani žiadne priame lety.
Raz denne, keď slnko zapadá za preplnené južné pobrežie Tenerife, odchádza z tichého prístavu jediný trajekt prevážajúci len hŕstku zahraničných turistov. Ako ďalej píše CNN, aby sa loď dostala do cieľa, ktorý je vzdialený dve a pol hodiny, musí si preraziť cestu smerom na západ cez rozbúrené vody Atlantiku.
Ide o malý ostrov, ktorý bol kedysi považovaný za najzápadnejší okraj známeho sveta a bol posledným kusom zeme, ktorý Krištof Kolumbus uvidel po tom, čo v roku 1492 opustil Európu. Dnes je El Hierro - najodľahlejší zo španielskych Kanárskych ostrovov - destináciou pre moderných cestovateľov, ktorí chcú oživiť svoj vlastný zmysel pre objavovanie.
Ostrov 1000 sopiek
Zatiaľ čo veľké ostrovy ako Tenerife, Lanzarote a Gran Canaria sú presýtené návštevníkmi, El Hierro je relatívne nedotknutý turizmom. V roku 2024 navštívilo Tenerife viac ako šesť miliónov medzinárodných turistov. V rovnakom období ich prišlo na El Hierro iba 4 100. Existuje na to dôvod. El Hierro má málo tradičných turistických atrakcií a cestovné kancelárie ponúkajú len obmedzené itineráre.
Nie sú tu žiadne hotely v rezorte ani priame lety z oblastí mimo súostrovia. Tí, ktorí sa chcú vyhnúť trajektu, musia letieť vrtuľníkom buď z Tenerife alebo z Gran Canarie. Na ostrove, ktorý sa pýši jediným semaforom, vám informácie najlepšie poskytnú miestni obyvatelia hrajúci domino v tavernách, než z telefónu, ktorý bude mať problém so signálom.
A v tom spočíva tajná príťažlivosť ostrova: na každej serpentíne, horskom chodníku a dláždených uliciach na „ostrove 1 000 sopiek“, ako je El Hierro známy, na vás čaká surový pocit objavovania.