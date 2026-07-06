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Skúsení dovolenkári si do kufra vždy pribalia tenisovú loptičku. Dôvod vás možno prekvapí
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Skúsení dovolenkári si do kufra vždy pribalia tenisovú loptičku. Dôvod vás možno prekvapí

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Expertka ju odporúča využiť počas cesty, ale aj v hotelovej izbe.

Cestovný pas? Zbalený. Nabíjačka a lieky? Tiež. Oblečenie, slnečné okuliare či opaľovací krém už pravdepodobne čakajú v kufri. Skúsení cestovatelia však radia pribaliť ešte jednu vec, ktorá na prvý pohľad pôsobí zvláštne – obyčajnú tenisovú loptičku. Nejde pritom o hračku, ktorou si skrátite čas počas letu, ale o jednoduchú pomôcku, ktorá môže telu uľaviť po hodinách strávených v stiesnenom priestore lietadla.

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Malý pomocník

Dlhé sedenie patrí medzi najväčšie záťaže pri cestovaní. Či už človek čaká na letisku, sedí v aute alebo absolvuje niekoľkohodinový let, telo zostáva dlhý čas v jednej polohe. Výsledkom bývajú bolesti chrbta, stuhnutý krk, napäté ramená či opuchnuté nohy.

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia
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Práve preto osteopatka a certifikovaná terapeutka spánku Tracy Hanniganová odporúča mať po ruke tenisovú loptičku. „Tenisová loptička je malá, ľahká a môže pomôcť vytvoriť príjemný tlak na miesta, ku ktorým by ste sa inak len ťažko dostali,“ uviedla pre britský portál Metro.

@hunteezee Such a game changer. #traveltip #tennisballhack #massage ♬ Chill Vibes - Febri Handika

Uvoľní svaly a podporí krvný obeh

Podľa odborníčky môže jemná masáž tenisovou loptičkou podporiť prekrvenie svalov a zmierniť stuhnutosť spôsobenú dlhým sedením. Stačí ňou jemne masírovať stehná, lýtka, chodidlá, ramená alebo spodnú časť chrbta.

Vroclav
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Najčastejšie sa používa tak, že si ju cestujúci vloží medzi chrbát a operadlo sedadla a pomaly sa o ňu opiera. Vznikne tak jemný tlak pripomínajúci masáž. Hanniganová odporúča ešte jeden jednoduchý trik, vďaka ktorému sa vám uvoľnia svaly.

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