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Romantické uličky a oveľa lepšie ceny než na Slovensku. Poľské Benátky lákajú turistov z celého sveta
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Romantické uličky a oveľa lepšie ceny než na Slovensku. Poľské Benátky lákajú turistov z celého sveta

Vroclav
Vroclav — Foto: Reprofoto YouTube/Wonderful World - WROCLAW, Wikimedia Commons/Marek Śliwecki

Za kvalitný burger, ktorý považujem za jeden z najlepších, aké som kedy jedol, zaplatíte približne 5 až 6 eur, prezradil Slovák, ktorý v meste strávil tri roky.

Romantické mosty a gondoly kolísajúce sa na hladine kanálov každoročne priťahujú tisíce návštevníkov z celého sveta. Benátky bezpochyby patria k tým najromantickejším mestám a s obľubou ich navštevujú aj mnohí Slováci. Ich krása je nepopierateľná. Vedeli ste však, že za podobne nádhernou scenériou nemusíte cestovať až do Talianska? Máme ju totiž doslova za rohom.

Scenérie ako z rozprávky

Nenápadné mesto, ktoré vzdušnou čiarou leží len približne 120 kilometrov od slovenských hraníc, si všimol aj zahraničný cestovateľský web Travel Off Path. Nazval ho Benátkami východnej Európy a ak hádate, že sa nachádza v Poľsku, tipujete správne.

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Príspevok používateľa Wrocław, Poland 🇵🇱 (@visitwro)
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Krajina našich severných susedov totiž ponúka historické scenérie, výhľady na dychberúcu prírodu aj malebné baltské pobrežie, ktoré stojí za pozornosť. Odráža sa to aj na turizme, ktorý v poslednom čase výrazne vzrástol. Len za vlaňajšok krajina podľa spravodajského portálu TVP World zaznamenala historické maximum a odhady hovoria o viac ako 20 miliónoch zahraničných návštevníkov.

Zábery z blízkeho okolia jaskyne.
Prečítajte si tiež: Krištáľovo čistá voda a scenéria ako z rozprávky. Podzemné more neďaleko Slovenska je skrytým pokladom

Jedlo je lacnejšie ako v Bratislave

Jedno mesto však vyčnieva o niečo viac než ostatné - Vroclav, ktorý označili za romantické poľské Benátky. Ide o tretie najväčšie mesto v krajine a turisti v ňom objavili skrytý poklad. Okrem krásneho prostredia sú totiž obrovským benefitom aj skvelé ceny, a to ani zďaleka nie je všetko.

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