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Ako schladiť rozpálené auto za pár sekúnd. Stačia vám dvere, jedno okno a jednoduchý trik
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Ako schladiť rozpálené auto za pár sekúnd. Stačia vám dvere, jedno okno a jednoduchý trik

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Väčšina vodičov robí tú istú chybu.

Nastúpiť do auta, ktoré celé popoludnie stálo na priamom slnku, patrí k najmenej príjemným letným zážitkom. Interiér sa môže rozpáliť aj na viac ako 50 stupňov Celzia a ani klimatizácia nedokáže teplotu znížiť okamžite. Slovenský popularizátor vedy Vedátor Samuel Kováčik však ukázal jednoduchý trik, ktorý môže chladenie auta výrazne urýchliť.

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Príspevok používateľa Samuel Kováčik (@vedator_sk)
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Väčšina vodičov robí tú istú chybu

Prvou reakciou po nastúpení do rozpáleného auta býva zapnutie klimatizácie na plný výkon. Podľa odborníkov je však lepšie najskôr dostať z interiéru von nahromadený horúci vzduch. Ako upozornil denník The Telegraph, jednou z najčastejších chýb vodičov je, že klimatizáciu zapnú okamžite po nastúpení. Tá potom spočiatku len cirkuluje vzduch, ktorý sa v aute počas státia na slnku rozpálil na desiatky stupňov. Experti preto odporúčajú najskôr na jednu až dve minúty otvoriť dvere alebo okná, aby horúci vzduch mohol uniknúť von. Až potom začne klimatizácia ochladzovať interiér oveľa efektívnejšie.

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok
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Ak už vyrážate na cestu, oplatí sa nechať okná otvorené ešte prvé dve až tri minúty jazdy. Prúdiaci vzduch totiž odvádza teplo zo sedadiel, stropu či palubnej dosky rýchlejšie, než to spočiatku zvládne samotná klimatizácia.

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Príspevok používateľa Samuel Kováčik (@vedator_sk)
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Kam smeruje studený vzduch

Odborníci upozorňujú, že dôležité je aj správne nastavenie klimatizácie. „Nejde ani tak o samotnú teplotu, ale o smer prúdenia vzduchu v interiéri auta,“ vysvetlil Ángel Suárez z Technického centra automobilky Seat. Podľa neho by nemal studený vzduch smerovať priamo na vodiča ani spolujazdcov. Lepšie je nastaviť mriežky klimatizácie smerom nahor, aby sa vzduch rovnomerne rozptýlil po celom interiéri.

Ilustračné obrázky.
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Ak je vozidlo vybavené automatickou klimatizáciou, odborníci odporúčajú využívať režim Auto, ktorý automaticky reguluje výkon ventilátora aj cirkuláciu vzduchu a pomáha ochladiť interiér rýchlejšie.

Trik od Vedátora

Na zaujímavý trik upozornil aj slovenský popularizátor vedy Samuel Kováčik, ktorý vo videu na Instagrame vysvetlil, ako využiť fyziku vo svoj prospech. Vďaka nemu schladíte interiér auta za pár sekúnd.

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