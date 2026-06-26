Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Emma Zapletalová s partnerom Miroslavom Úradníkom.

Keď sa úplne zosypala, stretla Mirka. Emma Zapletalová netúži po drahých kabelkách, ale po rezni od mamy

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky.

Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom
Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom — Foto: Instagram - @hana_lasicova

Neviem na teba zabudnúť, opakoval jej 20 rokov.

„Čím som staršia, tým viac sa čudujem, že ženy idú do partnerstva s mužmi,“ smeje sa spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová. Za jej slovami pritom nie je zatrpknutosť, ale nadhľad ženy, ktorá si prešla rozchodom, rokmi samostatného rodičovstva aj obavami, či všetko zvládne sama. Dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej otvorene priznáva, že mentálna záťaž zostala po rozpade vzťahu najmä na jej pleciach. Dnes však hovorí aj o láske, ktorá ju prekvapila vo chvíli, keď ju už nehľadala.

Instagram Post
Príspevok používateľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Konflikt, ktorému sa nedalo vyhnúť

Hana Lasicová často hovorí, že vyrastala medzi dvomi veľmi rozdielnymi povahami. Kým jej otec Milan Lasica bol tichší introvert, mama Magda Vášáryová sa nikdy nebála povedať nahlas, čo si myslí. Sama sa vraj ocitla niekde medzi nimi a konfliktom sa skôr vyhýba. Jedna z najťažších situácií v jej živote však prišla po rozpade vzťahu s otcom jej detí.

Magda Vášáryová a Milan Lasica.
Prečítajte si tiež: Na päťdesiatku jej dal surové cesto. Vášáryová a Lasica neboli romantici, ale fungovalo im to

„Tam bol konflikt,“ priznala otvorene v podcaste ADELA trochu inak. Ako dodala, rozchody len málokedy prebehnú bez bolesti a komplikácií. „Asi nie je veľa takých situácií, kde si dvaja povedia: Ach, už to asi nefunguje, a priateľsky idú od seba,“ uviedla. Dnes sú podľa nej vzťahy v rodine s jej bývalým partnerom stabilnejšie. „Myslím si, že už je to u nás celkom v poriadku. Najlepší priatelia asi nebudeme, ale do konca života sa musíme stretávať,“ povedala a dodala, že ich navždy spájajú spoločné deti: „Vždy bude otec detí a budeme musieť spolu nejako vyjsť.“

Instagram Post
Príspevok používateľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Mentálna záťaž

Hoci bývalý partner prispieva na starostlivosť o dcéry, Lasicová priznala, že veľká časť zodpovednosti zostáva na jej pleciach. Nejde pritom len o praktické povinnosti, ale najmä o neustálu vnútornú pohotovosť. „U nás je to taká obava, že ako to všetko utiahnem a len aby sa mi niečo nestalo,“ priznala v podcaste ADELA trochu inak.

Magda Vášáryová vo filme Postřižiny / Dušan Jamrich
Prečítajte si tiež: Vášáryová si ho zobrala za muža kvôli mame. Dušan Jamrich našiel šťastie až na druhý raz, vďaka nepresnosti

Práve tento pocit podľa nej sprevádza mnohých jednorodičov, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za chod domácnosti. „To je mentálna záťaž, ktorá tam stále je,“ vysvetlila Hana Lasicová, ktorá má obrovskú oporu vo svojej rodine, ale aj v partnerovi, ktorý do jej života prišiel úplne nečakane. Práve v období, keď sa učila zvládať všetko sama, sa do jej života vrátil muž, ktorého kedysi milovala ako študentka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Čistá TOALETA bez toho, aby ste pohli prstom: Toto stačí len hodiť do misy a vyčistí sa sama!

Čistá TOALETA bez toho, aby ste pohli prstom: Toto stačí len hodiť do misy a vyčistí sa sama!

Obyčajná Coca-Cola zabíja VOŠKY lepšie ako chémia: Stačilo s ňou urobiť toto a z dvora zmizli okamžite!

Obyčajná Coca-Cola zabíja VOŠKY lepšie ako chémia: Stačilo s ňou urobiť toto a z dvora zmizli okamžite!

Vždy robím s paprikou TOTO a potom ju zbieram vo vedrách: Z jedného kríka 15 plodov a stále rodia!

Vždy robím s paprikou TOTO a potom ju zbieram vo vedrách: Z jedného kríka 15 plodov a stále rodia!

Keby vám babička radila, ktoré ovocie v lete nazberať, ukázala by vám egreš: Zázrak, ktorý lieči a nemusíte ho ani jesť!

Keby vám babička radila, ktoré ovocie v lete nazberať, ukázala by vám egreš: Zázrak, ktorý lieči a nemusíte ho ani jesť!

Plný hrniec

RECEPT na tieto mäsové rolky naučil môj starý otec: Jednoduché a neskutočne chutné jedlo!

RECEPT na tieto mäsové rolky naučil môj starý otec: Jednoduché a neskutočne chutné jedlo!

Recept na tieto plnené placky som si doniesla priamo z Talianska a sú neskutočné: Robím ich aj namiesto chlebíčkov!

Recept na tieto plnené placky som si doniesla priamo z Talianska a sú neskutočné: Robím ich aj namiesto chlebíčkov!

Domáca Milky Way MAŠKRTA do pohárov: Nezáleží, čí máte 5 alebo 55, tento dezert si zamiluje každý!

Domáca Milky Way MAŠKRTA do pohárov: Nezáleží, čí máte 5 alebo 55, tento dezert si zamiluje každý!

6 receptov na studené šaláty pre každého, kto potrebuje schudnúť: Skúste jeden už dnes na večeru!

6 receptov na studené šaláty pre každého, kto potrebuje schudnúť: Skúste jeden už dnes na večeru!

Zdravé tipy

Jednoduchý trik, ako sa konečne vyspať aj počas horúčav: Skúsiť to môžete hneď!

Jednoduchý trik, ako sa konečne vyspať aj počas horúčav: Skúsiť to môžete hneď!

Natrhajte TIETO čierne guličky hneď, ako ich uvidíte: Je to najsilnejší domáci liek pri horúčke a 9 ďalším problémom!

Natrhajte TIETO čierne guličky hneď, ako ich uvidíte: Je to najsilnejší domáci liek pri horúčke a 9 ďalším problémom!

Stačí 15 minút a ste ako znovuzrodení: Zázračný kúpeľ proti opuchom, kŕčovým žilám a boľavým nohám!

Stačí 15 minút a ste ako znovuzrodení: Zázračný kúpeľ proti opuchom, kŕčovým žilám a boľavým nohám!

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…