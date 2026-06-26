Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť
Neviem na teba zabudnúť, opakoval jej 20 rokov.
„Čím som staršia, tým viac sa čudujem, že ženy idú do partnerstva s mužmi,“ smeje sa spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová. Za jej slovami pritom nie je zatrpknutosť, ale nadhľad ženy, ktorá si prešla rozchodom, rokmi samostatného rodičovstva aj obavami, či všetko zvládne sama. Dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej otvorene priznáva, že mentálna záťaž zostala po rozpade vzťahu najmä na jej pleciach. Dnes však hovorí aj o láske, ktorá ju prekvapila vo chvíli, keď ju už nehľadala.
Konflikt, ktorému sa nedalo vyhnúť
Hana Lasicová často hovorí, že vyrastala medzi dvomi veľmi rozdielnymi povahami. Kým jej otec Milan Lasica bol tichší introvert, mama Magda Vášáryová sa nikdy nebála povedať nahlas, čo si myslí. Sama sa vraj ocitla niekde medzi nimi a konfliktom sa skôr vyhýba. Jedna z najťažších situácií v jej živote však prišla po rozpade vzťahu s otcom jej detí.
„Tam bol konflikt,“ priznala otvorene v podcaste ADELA trochu inak. Ako dodala, rozchody len málokedy prebehnú bez bolesti a komplikácií. „Asi nie je veľa takých situácií, kde si dvaja povedia: Ach, už to asi nefunguje, a priateľsky idú od seba,“ uviedla. Dnes sú podľa nej vzťahy v rodine s jej bývalým partnerom stabilnejšie. „Myslím si, že už je to u nás celkom v poriadku. Najlepší priatelia asi nebudeme, ale do konca života sa musíme stretávať,“ povedala a dodala, že ich navždy spájajú spoločné deti: „Vždy bude otec detí a budeme musieť spolu nejako vyjsť.“
Mentálna záťaž
Hoci bývalý partner prispieva na starostlivosť o dcéry, Lasicová priznala, že veľká časť zodpovednosti zostáva na jej pleciach. Nejde pritom len o praktické povinnosti, ale najmä o neustálu vnútornú pohotovosť. „U nás je to taká obava, že ako to všetko utiahnem a len aby sa mi niečo nestalo,“ priznala v podcaste ADELA trochu inak.
Práve tento pocit podľa nej sprevádza mnohých jednorodičov, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za chod domácnosti. „To je mentálna záťaž, ktorá tam stále je,“ vysvetlila Hana Lasicová, ktorá má obrovskú oporu vo svojej rodine, ale aj v partnerovi, ktorý do jej života prišiel úplne nečakane. Práve v období, keď sa učila zvládať všetko sama, sa do jej života vrátil muž, ktorého kedysi milovala ako študentka.