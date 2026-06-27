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Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo
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Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok
Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto YouTube - AROUND THE WORLD; Magnific

Miestni hovoria, že ho treba vypiť okamžite.

Počas letných horúčav mnohí siahajú po ľadovej limonáde či minerálke, no obyvatelia talianskej Sicílie majú svoj osvedčený recept, ktorý sa dedí z generácie na generáciu už viac ako sto rokov. O tradičnom nápoji Seltz Limone e Sale ako prvý informoval portál Aktuálně.cz. Na prvý pohľad ide o obyčajnú citrónovú limonádu, no skrýva jednu nenápadnú ingredienciu, ktorá z nej robí prirodzený iontový nápoj. Nielen výborne osvieži, ale pomôže telu doplniť aj to, čo stráca potením.

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Príspevok používateľa Twyla Campbell 🇨🇦 (@wanderwoman10)
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Nápoj prudko napení 

Nápoj vznikol v uliciach sicílskej Katánie pred viac ako sto rokmi a dodnes patrí medzi najobľúbenejšie letné osvieženia. Predáva sa najmä v tradičných pouličných stánkoch, kde predajcovia lisujú citróny na klasických pákových lisoch. Tie z kôry uvoľnia aj esenciálne oleje, ktoré dodajú limonáde výraznejšiu vôňu.

Speváčka rada pripravuje zmrzlinu so svojimi deťmi. / Ilustračný obrázok.
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Ako informoval taliansky portál Cookist, príprava limonády je na Sicílii malým divadlom. Najprv sa do pohára načapuje silno sýtená voda, potom príde na rad čerstvo vytlačený citrón a napokon tajná ingrediencia. Keď sa všetko spojí, nápoj prudko napení a miestni hovoria, že ho treba vypiť okamžite – ešte skôr, ako pena opadne.

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Príspevok používateľa P Johnson (@pjohnsonworld)
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Obyčajná ingrediencia z každej kuchyne

Nenápadnou ingredienciou je obyčajná morská soľ. Hoci sa to môže zdať nezvyčajné, práve ona robí zo sicílskej limonády prirodzený iontový nápoj. Soľ obsahuje elektrolyty, predovšetkým sodík, ktoré telo počas horúcich dní stráca potením. Taliani si tento nápoj nedávajú len na pláži. 

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Mnohí naň nedajú dopustiť ani po výdatnom obede, keď ich trápi ťažký žalúdok, alebo ako prvú pomoc po prebdenej letnej noci. V niektorých častiach Talianska sa dokonca pripravuje aj verzia s malým množstvom jedlej sódy.

Recept na pravú sicílsku limonádu

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