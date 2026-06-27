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Kvôli manipulátorovi odišla deň pred Vianocami z domu. Kamila Magálová mala vzor vo svojej omame
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Kvôli manipulátorovi odišla deň pred Vianocami z domu. Kamila Magálová mala vzor vo svojej omame

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia — Foto: Reproto ČT - 13. komnata; Gemini/Dobré noviny

V ťažkých chvíľach ju podržal šéfkuchár Pospíšil.

Bola zima, ulice boli zaviate snehom a Vianoce stáli doslova za dverami. Kamila Magálová v ten večer vyšla z domu bez istoty, či sa ešte niekedy vráti. V hlave mala chaos, v srdci bolesť a v očiach slzy. V ten večer padlo rozhodnutie, ktoré mohlo navždy zmeniť jej život – odísť. To, čo sa odohralo v mrazivých uliciach deň pred Štedrým dňom, však herečku prinútilo zastaviť sa a ešte raz prehodnotiť všetko, čomu dovtedy verila. A hoci v manželstve napokon zostala ďalších 20 rokov, otvorene priznala, že osudné Vianoce mali prísť oveľa skôr.

Hodinu preplakala

„Kamilka, emigrujme spolu a v Amerike sa vezmeme,“ vravel Kamile Magálovej jej jazdecký tréner a prvá láska Paľo, s ktorým v septembri 1968 po príchode Rusov emigrovala do Viedne. Odtiaľ plánovali odísť do Spojených štátov, kde by spolu začali nový život. O Kamiliných plánoch vedel iba jej brat, herec Marián Slovák.

S bratom a mamou.
S bratom a mamou. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

„Ale otec si to nejako zistil. Prišiel, vzal ma nabok a povedal mi: Nemienim ťa odvliecť domov násilím, ba nechcem na teba ani tlačiť, ale skús si zvážiť, či robíš dobre. Nabudúci rok máš maturovať. Mysli na svoju budúcnosť,“ spomínala si v knihe s Jánom Štrasserom. Otec nechal rozhodnutie na ňu, povedal, že ju bude čakať pol hodinu v aute a ak nepríde, odíde bez nej. „A ja som tú hodinu preplakala. Povedala som Paľovi, že odchádzam, no keď zmaturujem, prídem za ním,“ prezradila Kamila Magálová.

Marián Slovák a Eva Matejková .
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Za Paľom nikdy neodišla, až po rokoch ho navštívila na jeho ranči a bol to vraj stále on. „Môj veľký rytier a ochranca. Moja veľká láska. Dodnes ľutujem, že len platonická,“ priznala otvorene herečka, ktorej láska ku koňom prihrala aj druhého životného partnera – Slavomíra Magála.

Kamila Magálová s bývalým manželom.
Kamila Magálová s bývalým manželom. Foto: Reproto ČT - 13. komnata

Čo ja viem

„Poznala som ho od svojich 15 rokov, ale len letmo, on mal v oddiele svoju frajerku. Zrejme sa s ňou rozišiel, lebo raz ma stretol na križovatke pred Manderlákom, kde sme sa zrazili,“ spomínala na osudové stretnutie, počas ktorého sa jej bez okolkov spýtal, či s niekým chodí. „A nechceš chodiť so mnou?“ spýtal sa jej, na čo Kamila odpovedala: „Čo ja viem. Zavolaj mi.“

Ladislav Slovák a jeho dcéra Kamila Magálová.
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Slávo nakoniec zavolal jej bratovi, s ktorým sa poznal zo školy a práve ten ich dal dokopy. „On má na svedomí, že som so Slávom začala chodiť. V jednom kuse do mňa hustil, aký je múdry a inteligentný chalan. A že s ním mám ísť na rande. Tak čo som mala robiť?“ smiala sa pri spomienkach na muža, s ktorým zažila všetky „po prvé“.

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