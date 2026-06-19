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Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien
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Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Marek Hamšík s manželkou Martinou.
Marek Hamšík s manželkou Martinou. — Foto: Instagram - @marekhamsik17

Štyri roky jej písal, zlomil ju až na zastávke.

„Musíte zostať pri zemi, či ste taký, alebo onaký futbalista.“ Práve táto veta od jeho otca najlepšie vystihuje Mareka Hamšíka. Hoci sa z chlapca z Banskej Bystrice stal kapitán slovenskej reprezentácie, legenda Neapola a jeden z najlepších futbalistov, akých Slovensko kedy malo, doma zostal stále tým istým chlapcom, ktorému starý otec vložil do postieľky prvé kopačky skôr, než sa naučil chodiť. Za jeho úspechom nie sú len góly, rekordy a vypredané štadióny. Je v ňom príbeh rodičov, ktorí predali rodinné auto, aby mohol hrať futbal, príbeh dievčaťa, ktoré štyri roky odmietalo jeho pozvania na rande, aj príbeh chlapca, ktorý dostal facku a ktorý si napriek sláve zachoval pokoru.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1669485186414588&type=3

Modrá felícia

Niektoré osudy akoby boli napísané dávno vopred a v prípade Mareka Hamšíka to platilo doslova. Hoci nebol plánovaný, jeho starý otec veril, že raz bude futbalistom ešte skôr, ako ho vôbec prvýkrát držal v náručí. „Marek ešte nebol na svete, ale vedeli sme, že sa narodí chlapec. Otec bol s mamou na služobnej ceste v Maďarsku, videli v obchode malé kopačky, tak ich kúpili. Otec si vysníval, že mu kopačky zavesí na kolísku, a tak to aj urobil,“ spomínal pre Hospodárske noviny Marekov otec Richard Hamšík, ktorý pre synov úspech obetoval mnoho. Práve v čase, keď po talentovanom mladíkovi pokukoval Slovan Bratislava, urobil Richard niečo, čo mnohí označovali za bláznovstvo.

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Slovan o mladého futbalistu veľmi stál, no nemal peniaze na jeho vykúpenie. Hamšíkovci preto zostali pred otázkou – predať auto alebo zahodiť synov sen? „Slovan vtedy nemal peniaze, aby ho vykúpil, tak sme to museli urobiť my. Bolo to 120-tisíc korún. Šesťdesiattisíc som si požičal od kamarátov a za šesťdesiattisíc sme predali auto,“ vysvetľoval pre Nový Čas Richard Hamšík. Modrá felícia bola v tom čase pre rodinu veľkou pomocou, no napriek tomu išla preč. „Marek mal svoj sen a my sme robili všetko preto, aby sme mu ho pomohli splniť. Napokon si ho splnil sám, my sme mu k tomu len pomohli,“ spomínala zase jeho mama Renáta, ktorá mala viac starostí s Marekovými vlasmi ako s tým, aby ho nútila ísť na tréningy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206059079423880&type=3

Doma padali facky

„Málokto vie, že Marek má strašne tvrdé vlasy. Keď bol malý a mal jemne vyrastené vlasy, tak ma to normálne pichalo na dlani. Jemu narastú vlasy a nepadnú mu jednoducho dole. Dokonca aj zo sprchy keď vyjde, tak mu stoja hore. Má veľmi špecifické vlasy a aj preto si vymyslel takýto strih a nosí to v podstate celú kariéru,“ prezradila o synovi, ktorý vraj bol bezproblémovým dieťaťom a vytočil ju iba raz.

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