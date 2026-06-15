Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli
Rozhodli škvrny od trávy aj kečupu.
Prací prášok kupuje každá domácnosť, no málokto si je pri výbere istý, či sa oplatí priplatiť za známe značky. Obaly sľubujú žiarivú čistotu, odstránenie škvŕn aj sviežu vôňu, no realita býva často iná. Veľký test 16 pracích práškov portálu arenceze.cz ukázal, že medzi reklamnými sloganmi a skutočnými výsledkami môžu byť výrazné rozdiely. Niektoré produkty si bez problémov poradili s trávou či kečupom, iné zlyhali pri bežných škvrnách. Ako upozornili autori testu, pri kúpe pracieho prášku rozhodujúca nemusí byť ani cena, ani známe logo na obale.
Rozhodli škvrny z bežného života
„Pracie prášky sme testovali na bielych bavlnených tričkách, aby boli rozdiely po vypraní čo najlepšie viditeľné. Na každé tričko sme naniesli štyri typické škvrny: make-up, trávu, opaľovací krém a kečup a nechali ich zaschnúť. Tričká sme následne namočili do vody, na znečistené miesta naniesli odporúčanú dávku prášku pre silno znečistenú bielizeň podľa návodu výrobcu, nechali ju pôsobiť 30 minút a potom sme prali pri 40 °C v bežnom programe,“ vysvetlili autori testu, ktorí každú škvrnu hodnotili samostatne na desaťbodovej stupnici.
Práve tento spôsob preveril, ako si jednotlivé produkty poradia v podmienkach, ktoré veľmi dobre pozná väčšina domácností.
Nie vždy vyhráva najdrahší
Výsledky veľkého testu ukázali, že cena nie je spoľahlivým ukazovateľom kvality. Medzi najúspešnejšími sa objavili známe značky, no veľmi dobre obstáli aj cenovo dostupnejšie alternatívy. Prekvapením testu bol najmä produkt z drogérie, ktorý sa dokázal vyrovnať drahším konkurentom. Naopak, niektoré pracie prášky s výrazným marketingom a vyššou cenou skončili hlboko pod očakávaniami.
Odborníci preto odporúčajú sledovať nielen cenu balenia, ale najmä cenu jednej pracej dávky a výsledky nezávislých testov. Tie často odhalia, že za nižšiu cenu možno získať porovnateľný alebo dokonca lepší výkon.