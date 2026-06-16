Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano
Mala pulz a reagovala, priznala sestra.
„Ešte mala pulz. Bol veľmi slabý, ale stále ho mala.“ Keď 21-ročná Maria Eduarda Rodrigues de Freitasová padla z výšky približne 40 metrov po tom, čo ju pri rope jumpingu pustili bez bezpečnostného lana, väčšina prítomných ostala v šoku. Jedna žena však neváhala ani sekundu, informovali brazílske noviny Estadao. Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová sa spustila po strmom svahu k zranenej mladej žene a bojovala o jej život až do posledných chvíľ. Upozorňujeme, že súčasťou článku je video, ktoré zachytáva tragickú udalosť a nie je vhodné pre citlivé povahy.
Ľudia, lano!
To, čo malo byť nezabudnuteľným adrenalínovým zážitkom, sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na nočnú moru. Dvadsaťjedenročná Maria prišla v sobotu 13. júna na opustený železničný most Ponte do Esqueleto v brazílskom meste Limeira s jediným cieľom – prekonať strach a zažiť pocit voľného pádu. Za skok na lane zaplatila 30 eur a ďalších 25 za kameru, ktorá mala zaznamenať jej odvážny výkon. Namiesto radostnej spomienky však zachytila tragédiu, ktorá otriasla celou krajinou.
Mladá žena sa rozhodla pre variant skoku nazývaný „lietadielko“, pri ktorom ju inštruktori nesú na plošinu s rozpaženými rukami a následne ju pustia do kontrolovaného pádu. Tentoraz však prišlo k fatálnemu zlyhaniu. Video, ktoré sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach, zachytáva moment, keď ju trojica inštruktorov zhodí z plošiny. Až po jej páde si ľudia uvedomili, že k bezpečnostnému systému nebola vôbec pripojená. „Lano! Ľudia, lano!“ kričali zdesení svedkovia na zázname.
Medzi viac ako 40 ľuďmi čakajúcimi v rade bola aj zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová. Keď pochopila, čo sa stalo, okamžite sa vydala k zranenej žene.
Nahmatala pulz
„Celé ruky som si odrela, pretože tam je strmý svah a vedie tam len jedno lano, po ktorom sa dá zostúpiť. Bola som celá od blata, ale išla som dole,“ opísala pre televíziu Domingo Espetacular. Keď sa dostala k Marii, zistila, že ešte bojuje o život.