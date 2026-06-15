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Sestričky si mysleli, že ich posielajú do sprchy, no skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom
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Sestričky si mysleli, že ich posielajú do sprchy, no skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka
Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka — Foto: Promo fotografie Slovenské národné divadlo (Martin Črep); Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Herečku so smutnými očami obdivoval aj prezident.

„So svojimi zaujímavými mačacími očami nemala konkurenciu,“ spomínajú tí, ktorí ju poznali. Soňa Valentová bola nielen herečkou s nezameniteľným výrazom, ale aj dievčaťom, ktoré vyrástlo v tieni obrovskej rodinnej tragédie. Jej sestričky Emka a Vierka zomreli počas vojny, rodičia sa ukrývali v hrobke a malá Soňa sa narodila ako zázrak po všetkom, čo stratili. Napriek temnote okolo seba si uchovala vnútornú silu, lásku k životu a vieru, pre ktorú ju obdivoval aj niekdajší prezident.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=523350943166688&set=a.465419858959797

Za hrsť šperkov

Keď bola Soňa Valentová malým dievčatkom, vždy ju zaujímali dva portréty, ktoré viseli nad posteľou jej rodičov. „To sú tvoje sestričky,“ odpovedali na jej zvedavé otázky a keď sa spýtala, kde tie sestry sú, rodičia odpovedali otvorene: „V nebíčku.“ Pravdu jej mamička povedala až neskôr, keď bola dostatočne zrelá na to, aby dokázala uniesť tú najväčšiu rodinnú tragédiu.

Jan Kraus s otcom Otom.
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Sonini rodičia mali židovské korene a počas druhej svetovej vojny boli v ohrození nielen oni, ale aj ich dve dcérky – 10-ročná Vierka a štvorročná Emka. Dievčatá ukryli do evanjelického internátu, kde mali prečkať vojnu. „Rodičia dali istému manželskému páru hrsť šperkov, aby sa o ne postarali. Ale niekto ich udal,“ zverila sa v 13. komnate Soňa Valentová, podľa ktorej sa niekto musel ulakomiť na hrsť šperkov. Rodičia, ktorí sa ukrývali v hrobke pod evanjelickým kostolom, prežili, no svoje dcéry zachrániť nedokázali.

Sonine sestry.
Sonine sestry. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Kde je Boh

„Dúfali, že Nemci nájdu skôr ich než moje sestry. Bolo to však naopak, mama s otcom sa zachránili, ale dievčatá našli a deportovali do koncentračného tábora,“ spomínala pre SME na to, že jej sestričky skončili v Osvienčime. „Moje sestričky sa išli akoby sprchovať a zo sprchy išiel plyn,“ pokračovala v rozprávaní. Hoci sa niektorým ľuďom podarilo prežiť, Valentovci mali krutú istotu, že s dcérkami sa už nikdy neuvidia.

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