Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil
Matematik do svojho výpočtu zarátal viaceré faktory.
Jeho tohtoročnej predikcii zatiaľ mnohí neveria, ale pochybovali aj po minulé roky. Keď nemecký matematik Joachim Klement v roku 2014 vypočítal, že sa víťazom Majstrovstiev sveta vo futbale stane práve Nemecko, nikto tomu neprikladal žiadnu váhu.
Mnohí komentátori to odvrhli slovami, že sa ešte nikdy v histórii nestalo, aby európsky tím zvíťazil na americkom kontinente. Keď sa to však naozaj stalo, všetkým padla sánka dole.
Jedinečný vzorec
Rovnaká situácia sa odohrala aj v roku 2018, keď predpovedal víťazstvo Francúzska a aj na poslednom šampionáte v Katare, kde zas vopred určil za víťaza Argentínu. V čom teda spočíva tajomstvo jeho úspešného vzorca?
Klement do výpočtu vložil hneď niekoľko faktorov, ktoré by iní mohli prehliadať. Pozerá sa na veľkosť populácie, akú úlohu zohráva futbal v danej spoločnosti, ako sa jej ekonomicky darí aj ako má vybudované športovú infraštruktúru.
Do týchto faktorov doplní aj postavenie vo svetovom rebríčku a v neposlednom rade aj segment náhody. Práve ten považuje za veľmi dôležitý prvok a práve ten robí futbal tak nepredvídateľným športom.
„Je to lotéria. Pokiaľ bude niekto stávkovať na budúceho majstra sveta na základe mojej predpovede, neviem tomu pomôcť," povedal Klement pre Der Spiegel.