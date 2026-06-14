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Žili perfektný vzťah na striedačku. Lucia Barmošová sa teší z dcérky, pri ktorej výchove sa riadi intuíciou
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Žili perfektný vzťah na striedačku. Lucia Barmošová sa teší z dcérky, pri ktorej výchove sa riadi intuíciou

Lucia Barmošová prehovorila o dcérke.
Lucia Barmošová prehovorila o dcérke. — Foto: Instagram @ luckabarmosofficial (Foto: @ nikusimakeup)

Jojkárska moderátorka má dcéru Dianku s policajtom Dávidom.

Po rozvode dlho hľadala, až si ju láska napokon našla. Lucia Barmošová, ktorá je dlhoročnou stálicou na obrazovkách Televízie JOJ, tvorila v minulosti pár s futbalistom Pavlom Barmošom, no ich cesty sa po deviatich rokoch vzťahu rozišli.

Napokon však našla šťastie pri o sedem rokov mladšom policajtovi Dávidovi, s ktorým má aj dcérku Dianku. A hoci si moderátorka svoje súkromie stráži a ani o jej novom vzťahu sa dlho nevedelo a nevie sa ani teraz, či stále tvoria pár, nedávno urobila výnimku a čo to prezradila práve o svojej dcérke Dianke v rozhovore pre Televíziu JOJ.

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Na striedačku

Lucia Barmošová žila roky v manželstve s futbalistom Pavlom Barmošom, ich cesty sa však neskôr definitívne rozišli a známa moderátorka sa dala dokopy s policajtom Dávidom. Lucia Barmošová je však známa tým, že na otázky o súkromí je skúpa na slovo, takže o tom, že je zadaná, nik netušil.

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So svojím partnerom navyše nežili v spoločnej domácnosti, čo moderátorka ešte v minulosti pre Nový Čas, ktorý cituje Život, aj sama potvrdila. „S Dávidom máme perfektný vzťah. Je pravdou, že žijeme na striedačku, ale bývame naozaj kúsok od seba, takže sme raz uňho a raz u mňa,“ vysvetlila kedysi Lucia Barmošová.

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Príspevok používateľa Lucia Barmošová (@luckabarmosofficial)
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Či aj v súčasnosti stále s Dávidom tvorí pár, známe nie je, keďže sa podľa medializovaných správ objavili špekulácie o tom, že by to tak už nemuselo byť. Moderátorka sa však k svojmu súkromiu odmietla vyjadrovať.

Perfektná

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