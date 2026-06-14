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Ceny ako za starých čias a pokoj. Slovenské Toskánsko ukrýva skvosty, ktoré turisti ešte neobjavili
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Ceny ako za starých čias a pokoj. Slovenské Toskánsko ukrýva skvosty, ktoré turisti ešte neobjavili

Slovenské Toskánsko nájdete na Gemeri.
Slovenské Toskánsko nájdete na Gemeri. — Foto: Instagram @ goticka.cesta

Súbor 12 kostolov v regiónoch Gemer a Malohont získal v roku 2022 prestížnu značku Európske dedičstvo (European Heritage Label).

Pre mnohých je to zabudnutý kraj, miesto, kde sa zastavil čas, kde je všetko zašlé a kam sa aj ťažko dostať. Gemer a Malohont sú však miesta, ktoré boli kedysi centrom uhorského kráľovstva a kde "to žilo". Nachádzajú sa tu veci, ktoré sa dajú smelo porovnať s najkrajšími turistickými regiónmi Európy, napríklad s Toskánskom.

Ako píše Historická revue, v časoch Uhorského kráľovstva totiž patrili tieto oblasti na juhu stredného Slovenska do centra krajiny a významné šľachtické rody Bubekovcov a pánov zo Štítnika priniesli do regiónov nielen ekonomický, ale aj architektonický rozvoj. Talianski majstri tu po sebe zanechali dedičstvo, ktoré Slováci objavujú len v posledných rokoch. Pomáha im v tom takzvaná Gotická cesta - prvá tematická kultúrno-turistická trasa na Slovensku, ktorá spája najvzácnejšie stredoveké sakrálne pamiatky s unikátnou freskovou výmaľbou aj industriálnym dedičstvom.

Návštevníci zo Slovenska aj zahraničia si tu naozaj prídu na svoje - a to nehovoríme o cenách, ktoré sú zo skutočným Toskánskom úplne neporovnateľné. Ubytovanie, jedlo aj pitie tu stojí násobne menej. Bonusom je aj to, že tu nenarazíte na davy zvedavých turistov a pamiatky si budete môcť v pokoji užiť.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gotická cesta (@goticka.cesta)
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Talianski umelci

14. storočie patrí medzi jedno z najlepších období, aké kedy Gemer prežíval - podľa historikov umenia za to mohol vďačiť už spomínaným Bubekovcom, ktorí v tom čase patrili medzi politickú elitu na kráľovskom dvore počas vlády Anjouovcov a ktorí do regiónu dotiahli talianskych umelcov. Tí potom pracovali na freskovej výmaľbe najmä v ich rodovom kostole v Plešivci či u Štítnických v ich rodovom kostole v Štítniku. 

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Príspevok používateľa Gotická cesta (@goticka.cesta)
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Talianski freskári a domáci majstri však pokračovali aj v ďalších oblastiach a výsledkom je dnes už vyššie spomenutá Gotická cesta - ktorá ponúka najvzácnejšie stredoveké sakrálne pamiatky regiónov Gemer a Malohont s ich nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia.

Toskánsko na Gemeri

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