Ceny ako za starých čias a pokoj. Slovenské Toskánsko ukrýva skvosty, ktoré turisti ešte neobjavili
Súbor 12 kostolov v regiónoch Gemer a Malohont získal v roku 2022 prestížnu značku Európske dedičstvo (European Heritage Label).
Pre mnohých je to zabudnutý kraj, miesto, kde sa zastavil čas, kde je všetko zašlé a kam sa aj ťažko dostať. Gemer a Malohont sú však miesta, ktoré boli kedysi centrom uhorského kráľovstva a kde "to žilo". Nachádzajú sa tu veci, ktoré sa dajú smelo porovnať s najkrajšími turistickými regiónmi Európy, napríklad s Toskánskom.
Ako píše Historická revue, v časoch Uhorského kráľovstva totiž patrili tieto oblasti na juhu stredného Slovenska do centra krajiny a významné šľachtické rody Bubekovcov a pánov zo Štítnika priniesli do regiónov nielen ekonomický, ale aj architektonický rozvoj. Talianski majstri tu po sebe zanechali dedičstvo, ktoré Slováci objavujú len v posledných rokoch. Pomáha im v tom takzvaná Gotická cesta - prvá tematická kultúrno-turistická trasa na Slovensku, ktorá spája najvzácnejšie stredoveké sakrálne pamiatky s unikátnou freskovou výmaľbou aj industriálnym dedičstvom.
Návštevníci zo Slovenska aj zahraničia si tu naozaj prídu na svoje - a to nehovoríme o cenách, ktoré sú zo skutočným Toskánskom úplne neporovnateľné. Ubytovanie, jedlo aj pitie tu stojí násobne menej. Bonusom je aj to, že tu nenarazíte na davy zvedavých turistov a pamiatky si budete môcť v pokoji užiť.
Talianski umelci
14. storočie patrí medzi jedno z najlepších období, aké kedy Gemer prežíval - podľa historikov umenia za to mohol vďačiť už spomínaným Bubekovcom, ktorí v tom čase patrili medzi politickú elitu na kráľovskom dvore počas vlády Anjouovcov a ktorí do regiónu dotiahli talianskych umelcov. Tí potom pracovali na freskovej výmaľbe najmä v ich rodovom kostole v Plešivci či u Štítnických v ich rodovom kostole v Štítniku.
Talianski freskári a domáci majstri však pokračovali aj v ďalších oblastiach a výsledkom je dnes už vyššie spomenutá Gotická cesta - ktorá ponúka najvzácnejšie stredoveké sakrálne pamiatky regiónov Gemer a Malohont s ich nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia.